Власти Пекина назвали действия Вашингтона односторонним протекционизмом и предупредили о последствиях для мировой торговли.

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Китайские власти объявили о значительном увеличении импортных пошлин на товары из США с текущих 34% до 84%. Это решение вступит в силу 10 апреля 2025 года в 00:01 по пекинскому времени. В официальном заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР подчеркивается: «Действия американской стороны представляют собой цепь ошибочных решений, грубо нарушающих суверенные права Китая и подрывающих основы международной торговой системы. Подобная политика является ярким проявлением экономического протекционизма и давления».

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Начало текущему конфликту положило решение администрации Белого дома. В феврале были введены 20%-ные пошлины на китайские товары, которые в апреле 2025 года были увеличены до 54%. Первоначальный ответ Пекина включал повышение тарифов до 34% и ограничения на экспорт редкоземельных металлов. В ответ Вашингтон усилил давление, доведя общий уровень пошлин до 104%, что вызвало новую волну ответных мер со стороны Китая.

В отличие от других азиатских стран, включая Вьетнам, Тайвань и Японию, которые предпочли путь переговоров, китайское руководство выбрало стратегию жесткого противостояния, но эта позиция вызвала резкую реакцию американских официальных лиц.

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в комментарии для Fox Business отметил: «Китай демонстрирует удивительное нежелание идти на диалог, несмотря на свою репутацию главного нарушителя международных торговых норм. Их экономическая модель является глубоко дисбалансированной, и нынешняя эскалация только усугубит их положение».

Статистика торгового представительства США показывает значительный дисбаланс в товарообороте. Так, американский экспорт в Китай ($143,5 млрд) почти втрое уступает объему импорта ($438,9 млрд). При этом общий объем двусторонней торговли в $582,4 млрд делает этот конфликт одним из самых масштабных в современной экономической истории с потенциально серьезными последствиями для глобальных цепочек поставок, особенно в технологическом секторе.

Как отмечает Tom's Hardware, финансовые рынки отреагировали на новости резким падением акций технологических компаний, включая Intel. Некоторые производители, такие как Framework и Razer, были вынуждены временно прекратить продажи части своей продукции. В то же время крупные корпорации, в частности Apple, предпринимают активные меры для минимизации ущерба, в частности компания организовала экстренные авиаперевозки комплектующих, создав стратегический запас на несколько месяцев вперед. Параллельно наблюдается рост дипломатической активности других стран, вынужденных реагировать на новые торговые реалии.