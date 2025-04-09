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Gorovic
Пять крупнейших производителей ноутбуков временно прекратили поставки в США из-за новых пошлин
США столкнулись с дефицитом ноутбуков, так как Dell, HP, Acer и Lenovo временно прекратили поставки. Причина в таможенных пошлинах, из-за которых цены на технику могут резко вырасти.

                                                 Источник изображения: Jimmy Syachoke / Unsplash

Из-за введения высоких таможенных пошлин крупнейшие производители ноутбуков приостановили поставки техники, собранной на Тайване, в США. Среди компаний оказались такие гиганты индустрии, как Acer, Asus, Lenovo, а также американские HP и Dell. Интересно, что последние временно прекратили отгрузку продукции даже на собственный внутренний рынок.

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Новые торговые сборы, установленные администрацией Дональда Трампа (Donald Trump), достигают для тайваньских производителей 42%. Многие компании надеются на временность ситуации и ожидают корректировки политики властей. Однако позднее были введены еще более жесткие меры — для китайских производителей пошлины составили 104%.

Пошлины затронули не только ноутбуки, но и другие категории электроники. Например, компания Framework, специализирующаяся на модульных компьютерах, также прекратила поставки из Тайваня. Apple пыталась обойти ограничения с помощью авиадоставки iPhone, но это рассматривалось лишь как временное решение.

Отметим, что ранее эти же компании покинули российский рынок, при этом особо радикальные шаги предприняла HP, полностью ликвидировав свое юридическое лицо в России. Сейчас же производители сообщили о двухнедельной паузе в поставках ноутбуков в США.

Американская таможня пока адаптируется к новым правилам работы. Однако эксперты Commercial Times прогнозируют, что бизнес обязательно отреагирует на новые условия и, вероятно, произойдет пересмотр объемов поставок, так как повышение цен традиционно приводит к снижению покупательского спроса.

Количество компаний, временно отказавшихся от работы на американском рынке, продолжает расти. К ним присоединились производители игровой техники Razer и Nintendo, которая отложила прием предзаказов на консоль Switch 2 для США до июня 2025 года.

Тенденция распространилась и на производителей периферийных устройств, включая клавиатуры. Тайваньские фабрики приостановили отправку своей продукции в Штаты. Возможно, подобные меры вскоре примут и производители серверного оборудования, среди которых заметную роль играют тайваньские компании вроде Gigabyte.

#тарифы трампа
Источник: cnews.ru
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