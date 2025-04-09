Microsoft продолжает борьбу с пользователями, избегающими обновлений. На этот раз под удар попал корпоративный мессенджер Teams — за старую версию теперь грозит бан.

Источник изображения: Microsoft

Microsoft нашла способ борьбы с пользователями, избегающими обновлений её программного обеспечения. Компания решила ввести блокировки против тех, кто игнорирует установку новых версий ПО. Эксперимент начнётся с корпоративного мессенджера Teams: пользователи, не обновляющие приложение в течение трёх месяцев, столкнутся с временной блокировкой сервиса.

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По заявлению Microsoft, такая политика направлена на обеспечение безопасности пользователей. Однако стоит отметить, что современные операционные системы компании, такие как Windows 11, собирают значительно больше персональных данных по сравнению с предыдущими версиями. В официальном сообщении подчеркивается важность поддержания актуальности программ для защиты экосистемы.

Блокировка будет происходить поэтапно: за два месяца до ограничения доступа пользователи увидят предупреждающие баннеры. После блокировки восстановить работу можно только обновив приложение или обратившись к системному администратору. Обязательные обновления вступят в силу для Windows-пользователей с 11 апреля 2025 года, для macOS – с 15 мая 2025 года.

Важно отметить, что блокируется только десктопное приложение, но не учётная запись пользователя. Альтернативой служит веб-версия Teams, которая продолжит работать без ограничений и не требует обновлений. Этот вариант также позволяет освободить место на жёстком диске, удалив программу с компьютера.

Подобная практика принудительных обновлений является относительно новой для Microsoft. Первый случай произошёл в сентябре 2024 года, когда компания объявила о блокировке Teams на устаревших версиях Windows. Постепенно ограничения распространились на различные версии операционных систем, включая macOS.

Стратегия Microsoft может быть связана с желанием стимулировать обновление не только программного обеспечения, но и аппаратной части устройств. Многие старые компьютеры не поддерживают современные версии Windows, а Windows 10 скоро потеряет техническую поддержку. Аналогичная ситуация наблюдается с macOS.

Компания активно продвигает обновления, используя все доступные каналы коммуникации с пользователями. Регулярные напоминания и предупреждения стали частью её маркетинговой стратегии. При этом Microsoft отмечает, что большинство пользователей не отключают автоматическое обновление Teams, которое включено по умолчанию.

Несмотря на давление со стороны Microsoft, пользователи сохраняют возможность выбора благодаря существованию веб-версии приложения. Это позволяет им избежать нежелательных обновлений и дополнительных расходов на новое оборудование, продолжая пользоваться основным функционалом сервиса.