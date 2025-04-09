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Gorovic
IBM представила новый мейнфрейм z17 с процессором Telum II и ИИ-ускорителем Spyre
Система ускоряет обработку транзакций, борется с мошенничеством и поддерживает более 250 приложений на базе искусственного интеллекта.

                                                                  Источник изображения: IBM

Компания IBM готовится представить систему, ориентированную на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Новая модель мейнфрейма z17, построенная на базе процессора Telum II, обещает решить многие вопросы и стать значительным шагом вперед в области высокопроизводительных вычислений.

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Мейнфреймы представляют собой мощные серверные системы, способные обрабатывать огромные объемы данных без перерывов в работе. История этих устройств началась в 1964 году с выходом System/360 от IBM, на разработку которого было потрачено около $5 млрд. Даже в СССР выпускались неофициальные клоны этих машин.

В 1990-х годах популярность мейнфреймов пошла на спад из-за развития альтернативных технологий. Однако IBM смогла адаптироваться, создав 64-разрядную архитектуру z/Architecture и обеспечив возможность запуска множества виртуальных серверов на одной физической машине. Это позволило сохранить их релевантность и в XXI веке.

Новейшая модель z17 способна анализировать миллионы финансовых операций в реальном времени и ускоряет ИИ-процессы почти вдвое по сравнению с предшественницей. Мейнфрейм поддерживает более 250 различных приложений ИИ, включая решения для оценки рисков и медицинской диагностики.

При разработке z17 учитывались пожелания действующих клиентов IBM, особенно в части защиты данных. Интересно, что 45 из 50 крупнейших банков мира продолжают использовать мейнфреймы, несмотря на развитие облачных технологий. Такой выбор объясняется их уникальной надежностью и способностью работать без простоев.

Процессор Telum II получил восемь ядер с частотой 5,5 ГГц и 36 МБ памяти на каждое ядро. В его состав входит специализированный ИИ-ускоритель IBM Spyre, который существенно повышает эффективность противодействия мошенничеству в финансовой сфере. Также реализована поддержка различных ИИ-агентов IBM watsonx.

Вместе с аппаратной частью появляется новая версия операционной системы z/OS 3.2, предназначенная для работы с ИИ-задачами и облачной интеграцией. Разработчикам предоставляются специальные инструменты AI Toolkit для создания собственных ИИ-решений. Для управления IT-операциями создан IBM Z Operations Unite.

Особое внимание уделяется безопасности данных благодаря интеграции технологий Hashicorp, приобретенных IBM за $6,4 млрд. Как отметил эксперт по информационной безопасности Михаил Зайцев (Mikhail Zaitsev), «современные мейнфреймы становятся идеальным решением для защиты критически важной информации в условиях постоянно растущих киберугроз». Релиз IBM z17 запланирован на июнь текущего года.

#ibm
Источник: cnews.ru
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