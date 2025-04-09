Microsoft выпустила апрельское обновление для Edge Game Assist. В стабильной версии появилась поддержка новых игр, десктопный режим по умолчанию и удобные горячие клавиши. В тестовых сборках — обновлённый интерфейс, история, закладки и расширения.

Источник изображения: Microsoft

Microsoft продолжает активно развивать специальную версию браузера Edge Game Assist, встроенную в игровую панель Game Bar для Windows 10 и 11. Анонсированный в ноябре браузер теперь получает регулярные обновления, и апрельская версия уже доступна пользователям как в стабильной версии, так и в предварительных сборках. В обновлении сделан акцент на расширении функциональности и улучшении пользовательского опыта.

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В стабильной версии Game Assist получил поддержку новых популярных игр, включая Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds, Split Fiction, World of Warcraft и Genshin Impact. Теперь браузер автоматически загружает десктопные версии сайтов, что повышает совместимость, особенно с внешними сервисами и игровыми wiki. Также улучшена поддержка клавиш управления и вкладок.

«Мы прислушиваемся к отзывам пользователей и стараемся сделать Game Assist ещё удобнее для игроков, — отметил руководитель проекта Game Bar Джеймс Андерсон (James Anderson). — А багодаря новым функциям геймеры смогут быстрее находить нужную информацию, не покидая игры».

Среди других новых функций стабильной версии — возможность открывать ссылки из виджетов боковой панели прямо в Game Assist без переключения в отдельный браузер, поддержка фонового открытия вкладок с помощью Ctrl+Click или клика средней кнопкой мыши, а также дополнительные команды управления масштабом страницы. Также устранены ошибки, из-за которых могли открываться десятки вкладок одновременно.

В предварительных сборках (Canary и Dev) Microsoft пошла ещё дальше — Game Assist получил визуальные обновления, соответствующие новому дизайну Game Bar. Заголовок и адресная строка стали компактнее, чтобы освободить больше места для веб-контента. Кроме того, появилась возможность вставлять название текущей игры в текстовое поле с помощью сочетания клавиш Ctrl+G.

Также в предварительной версии появилась поддержка расширений в контекстных меню, возможность добавления новых закладок, а также отображение сочетаний клавиш рядом с пунктами меню. По многочисленным просьбам пользователей была удалена боковая панель для увеличения полезной площади экрана. Однако сайты из неё по-прежнему можно открыть во вкладке.

Microsoft подчёркивает, что Game Assist остаётся функцией в стадии предварительного тестирования и доступна через настройки Edge: Параметры > Внешний вид > Game Assist (предварительная версия). После активации браузер можно вызвать через игровую панель Game Bar.