Google расширит функционал NotebookLM, запустив его в виде мобильного приложения. Инструмент на базе Gemini Pro поможет студентам, исследователям и просто пользователям в более быстрой обработке информации.

Источник изображения: Google

Компания Google официально анонсировала разработку мобильной версии своего ИИ-ассистента NotebookLM. «Приложение NotebookLM скоро выйдет», — сообщили с официального аккаунта сервиса в X (ранее Twitter). Как отмечают эксперты, это сделает популярный исследовательский инструмент доступным для более широкой аудитории, а не только для академических исследований.

«Этот ИИ-инструмент полезен не только учёным, — отмечает технический обозреватель Бен Шуон (Ben Schoon). — Он умеет анализировать объёмные документы, что пригодится в повседневной жизни, например, для быстрого изучения инструкций к какой-либо технике». Сервис особенно ценен тем, что способен моментально отвечать на вопросы на основе загруженных материалов.

Сейчас NotebookLM доступен только как веб-приложение с трёхпанельным интерфейсом: слева — исходные материалы, в центре — чат с ИИ, справа — панель для работы с результатами. Такой формат оптимален для больших мониторов, но остаётся функциональным и на мобильных устройствах через браузер Chrome.

Временное решение для мобильных пользователей состоит в том, что они могут добавить веб-версию на главный экран смартфона через меню браузера. Однако, как отмечает журналист из издания Android Authority Мишаал Рахман (Mishaal Rahman), это лишь «временное решение и пользователи с нетерпением ждут полноценного мобильного приложения».

Если говорить об интеграции функций NotebookLM в другие сервисы Google, то часть возможностей его уже появилась в некоторых продуктах компании. Например, функция Audio Overview, преобразующая документы в аудиоформат, теперь доступна в Gemini, расширения экосистему Google ИИ-инструментов.

Учитывая активное развитие сервиса и интеграцию его функций в другие продукты Google, можно ожидать, что мобильная версия предложит не просто удобный мобильный интерфейс, а новые возможности для работы с ИИ в дороге. Точные сроки выхода приложения пока не называются.