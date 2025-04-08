Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Google подтвердила скорый выход ИИ-блокнота NotebookLM для мобильных устройств
Google расширит функционал NotebookLM, запустив его в виде мобильного приложения. Инструмент на базе Gemini Pro поможет студентам, исследователям и просто пользователям в более быстрой обработке информации.

                                                             Источник изображения: Google

Компания Google официально анонсировала разработку мобильной версии своего ИИ-ассистента NotebookLM. «Приложение NotebookLM скоро выйдет», — сообщили с официального аккаунта сервиса в X (ранее Twitter). Как отмечают эксперты, это сделает популярный исследовательский инструмент доступным для более широкой аудитории, а не только для академических исследований.  

«Этот ИИ-инструмент полезен не только учёным, — отмечает технический обозреватель Бен Шуон (Ben Schoon). — Он умеет анализировать объёмные документы, что пригодится в повседневной жизни, например, для быстрого изучения инструкций к какой-либо технике». Сервис особенно ценен тем, что способен моментально отвечать на вопросы на основе загруженных материалов.  

Сейчас NotebookLM доступен только как веб-приложение с трёхпанельным интерфейсом: слева — исходные материалы, в центре — чат с ИИ, справа — панель для работы с результатами. Такой формат оптимален для больших мониторов, но остаётся функциональным и на мобильных устройствах через браузер Chrome.  

Временное решение для мобильных пользователей состоит в том, что они могут добавить веб-версию на главный экран смартфона через меню браузера. Однако, как отмечает журналист из издания Android Authority Мишаал Рахман (Mishaal Rahman), это лишь «временное решение и пользователи с нетерпением ждут полноценного мобильного приложения».

Если говорить об интеграции функций NotebookLM в другие сервисы Google, то часть возможностей его уже появилась в некоторых продуктах компании. Например, функция Audio Overview, преобразующая документы в аудиоформат, теперь доступна в Gemini, расширения экосистему Google ИИ-инструментов.  

Учитывая активное развитие сервиса и интеграцию его функций в другие продукты Google, можно ожидать, что мобильная версия предложит не просто удобный мобильный интерфейс, а новые возможности для работы с ИИ в дороге. Точные сроки выхода приложения пока не называются.

#google #gemini #notebooklm
Источник: androidauthority.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
2
За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
5
Radeon RX 9070 с модифицированным BIOS оказалась производительнее RX 9070 XT
7
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
2
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti протестирована в FurMark
+
RTX 4090 не способна обеспечить более 30 fps в демо в стиле Cyberpunk на Unreal Engine 5.5 в 4K
1
Ubisoft признала цензуру в Far Cry 4 ошибкой
+
Новая техническая демонстрация в стиле Cyberpunk демонстрирует возможности UE 5.5.4 Lumen и RTX
6
Швейцарский магазин выставил GTA 6 на продажу более чем за 100 долларов
1
Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит S-Pen и получит доработанную 200 Мп камеру
+
В России официально появится Mazda EZ-6
+
Microsoft открыто рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 в утиль, купив новое железо с Windows 11
7
Microsoft отказывается от поддержки Windows и Office в Китае
3
Colorful выпустила свою первую матплату с механизмом быстрой разблокировки разъёма PCI Express
+
Samsung представила новую линейку телевизоров 2025 года в Южной Корее
+
Vivo X200 Ultra анонсирован с камерой Zeiss и новым дизайном
1
Новый Xiaomi MIX получит подэкранную 3D-систему распознавания лиц и не появится в этом году
+
Китайский производитель YungLE интегрировал солнечную панель и ветряную турбину в электромотоцикл
1
На аукционе Bring a Trailer продают гиперкар Rimac Nevera, разгоняющийся до 100 км/ч за 1,81 сек
2
Zephyr Geforce RTX 4070 Sakura Snow X форм-фактора Mini-ITX имеет корпус из фрезерованого алюминия
+

Популярные статьи

Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
21
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
18
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
11
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
292
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
6
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
3
Почему цены на приставки продолжат расти, а подорожание видеоигр до 90$ уже не остановить
5
"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:38
Сейчас фича не сколько якобы имеешь в акциях, а столько должен денег. Многие "богатые" этак скоро окажутся "супермегабедными", без собственности, и с долгами на миллиарды
ZOTAC представила видеокарту GeForce RTX 5070 X-Gaming "JX Online 3" edition
Ренбокот
22:56
АМД сила, Нвидиа могила!
Модифицированный BIOS позволил AMD RX 9070 обойти по производительности заводскую XT-версию
ebatoryi
22:44
уже поменялось всё сегодня.
США вводят рекордные пошлины в размере 104% на товары из Китая
XwrieR
22:41
Да я помню те времена да и Дед мой то же. Бакс вот вот рухнет, США загнивает))).
США вводят рекордные пошлины в размере 104% на товары из Китая
Ohotnik 2142
22:39
Их 7900GRE за 65к₽ - просто мета! Если и тут цена будет приемлимой, то тоже будет лучшей картой за свои бабки
AMD готовит доступную видеокарту Radeon RX 9070 GRE по цене ниже 500 долларов
Антон Тутынин
22:38
Слабый рубль это хорошо же! Чë с лицом, Эля? Твои же слова!!!
ЦБ признал существование рисков для экономики РФ в случае снижения мировых цен на нефть
ebatoryi
22:32
посмотрим скоро,что от сша после останется.
США вводят рекордные пошлины в размере 104% на товары из Китая
beastly77
22:30
амбиции КНР на мировое первенство - под угрозой, теперь дело принципа, ведь лечь под Трампа это как подписаться под лошарой
Трамп заявил о готовности помочь Израилю уладить конфликт с Турцией по Сирии
XwrieR
22:24
Пока ещё есть точно так же как бакс во всем мире)))
США вводят рекордные пошлины в размере 104% на товары из Китая
Oleg Panda
22:21
Юзал я нетбук на вин 7 стартер, был бы мой - накатил бы какой нибудь дебиан с крысой, хотя не факт, что заработало бы быстрее. Да и сейчас проще бт клаву взять и подставку для телефона, дешевле выйдет...
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем