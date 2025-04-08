Китайский стартап DeepRoute.ai, привлёкший более $500 млн инвестиций, объявил о сотрудничестве с Qualcomm. Вместе они разработают системы автопилота на базе Snapdragon Ride, способные работать даже без лидаров, но с точностью премиальных решений.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Китай продолжает удерживать лидерство в качестве крупнейшего и наиболее быстрорастущего автомобильный рынок на планете. В борьбе за внимание требовательных потребителей местные автопроизводители активно внедряют передовые технологии помощи водителю, привлекая к сотрудничеству ведущих международных поставщиков компонентов. Одним из таких стратегических альянсов стало недавнее партнёрство между Qualcomm и китайской компанией DeepRoute.ai.

Основанный в 2019 году технологический стартап DeepRoute.ai уже успел привлечь более полумиллиарда долларов инвестиций и разработать уникальную платформу автопилота DeepRoute IO. Эта система способна в режиме реального времени анализировать дорожную ситуацию, причём для работы ей не требуются ни лидары, ни детализированные цифровые карты местности.

Совместно с Qualcomm китайский разработчик планирует создать линейку систем ADAS на базе платформы Snapdragon Ride. В ассортименте представят как премиальные решения с лидарами, так и бюджетные варианты, использующие только камеры. «Наши алгоритмы компьютерного зрения обеспечивают сопоставимую с лидарами точность распознавания объектов при любом освещении», — заявили в DeepRoute.ai.

Стоит сказать, что в пресс-релизе упоминается пример с дорожными ограждениями, что может быть связано с недавним инцидентом с электромобилем Xiaomi SU7. В компании утверждают, что их ИИ-система способна своевременно распознавать подобные препятствия и автоматически избегать столкновений.

Платформа может обрабатывать данные с 16 камер, нескольких радаров и лидаров, обеспечивая безопасность движения за счёт предотвращения столкновений, удержания полосы и распознавания препятствий. Технология совместима как с электромобилями, так и с машинами на ДВС.

Qualcomm и DeepRoute.ai разрабатывают многоуровневые решения для автономного вождения, включая функции движения по шоссе и в городских условиях, автоматической парковки и других сервисных возможностей. Альянс с Qualcomm, по мнению аналитиков, открывает перед DeepRoute.ai перспективы глобальной экспансии в сфере автопилотного транспорта.