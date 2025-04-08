В Третьяковской галерее открывается уникальная выставка, исследующая границы искусства и технологий. 11 художников представили работы, созданные совместно с нейросетями.

Источник изображения: hdhai.com

В конце апреля в Государственной Третьяковской галерее стартует необычный проект — выставка «Человек и нейросети: кто кого создаёт?», подготовленная совместно с компанией «Яндекс». Экспозиция раскроет взаимодействие художников и искусственного интеллекта, демонстрируя, как творческий потенциал человека сочетается с вычислительными возможностями машин. Проект предлагает зрителям задуматься о том, как технологии меняют искусство и саму природу творчества.

«Мы развиваем нейросети, а они, в свою очередь, меняют нас — влияют на обучение, работу, творчество и даже мышление. Могут ли алгоритмы стать полноценными соавторами? Способны ли они на эмпатию и создание искусства? Какое будущее ждёт этот симбиоз?» — говорится в анонсе выставки. В поисках ответов 11 современных художников приняли участие в арт-лаборатории, организованной «Яндексом» и Третьяковской галереей, и представили свои эксперименты на стыке технологий и искусства.

Проект стал итогом коллаборации, начатой в феврале: художники проходили стажировку в Yandex Cloud, изучая принципы работы нейросетей и алгоритмы генерации изображений. В отличие от традиционного подхода, ИИ здесь выступал не просто как инструмент, а как равноправный участник творческого процесса, способный влиять на концепцию и финальный облик произведений.

Гости выставки увидят 11 интерактивных работ — от аудиовизуальных инсталляций до цифровых перформансов и генеративных пейзажей, реагирующих на эмоции зрителей. Среди экспонатов — роботизированный ткацкий станок, музыка, созданная из теплового шума видеокарт, и нейросеть, преобразующая гербарии в абстрактные визуальные образы. Например, Ян Посадский объединил 150 картин из коллекции галереи в единый цифровой ландшафт, а Анна Мартыненко использовала живые бактерии для управления алгоритмом.

Выставка будет работать с 23 апреля по 25 мая. Вход свободный, но придется предварительно зарегистрироваться через «Яндекс Афишу» или сайт Третьяковской галереи. В программе намечены экскурсии, лекции, дискуссии и перформансы с участием художников и экспертов в области ИИ.