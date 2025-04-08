Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
В Третьяковской галерее пройдет выставка работ художников в коллаборации с ИИ
В Третьяковской галерее открывается уникальная выставка, исследующая границы искусства и технологий. 11 художников представили работы, созданные совместно с нейросетями.

                                                                 Источник изображения: hdhai.com

В конце апреля в Государственной Третьяковской галерее стартует необычный проект — выставка «Человек и нейросети: кто кого создаёт?», подготовленная совместно с компанией «Яндекс». Экспозиция раскроет взаимодействие художников и искусственного интеллекта, демонстрируя, как творческий потенциал человека сочетается с вычислительными возможностями машин. Проект предлагает зрителям задуматься о том, как технологии меняют искусство и саму природу творчества.  

«Мы развиваем нейросети, а они, в свою очередь, меняют нас — влияют на обучение, работу, творчество и даже мышление. Могут ли алгоритмы стать полноценными соавторами? Способны ли они на эмпатию и создание искусства? Какое будущее ждёт этот симбиоз?» — говорится в анонсе выставки. В поисках ответов 11 современных художников приняли участие в арт-лаборатории, организованной «Яндексом» и Третьяковской галереей, и представили свои эксперименты на стыке технологий и искусства.  

Проект стал итогом коллаборации, начатой в феврале: художники проходили стажировку в Yandex Cloud, изучая принципы работы нейросетей и алгоритмы генерации изображений. В отличие от традиционного подхода, ИИ здесь выступал не просто как инструмент, а как равноправный участник творческого процесса, способный влиять на концепцию и финальный облик произведений.  

Гости выставки увидят 11 интерактивных работ — от аудиовизуальных инсталляций до цифровых перформансов и генеративных пейзажей, реагирующих на эмоции зрителей. Среди экспонатов — роботизированный ткацкий станок, музыка, созданная из теплового шума видеокарт, и нейросеть, преобразующая гербарии в абстрактные визуальные образы. Например, Ян Посадский объединил 150 картин из коллекции галереи в единый цифровой ландшафт, а Анна Мартыненко использовала живые бактерии для управления алгоритмом.  

Выставка будет работать с 23 апреля по 25 мая. Вход свободный, но придется предварительно зарегистрироваться через «Яндекс Афишу» или сайт Третьяковской галереи. В программе намечены экскурсии, лекции, дискуссии и перформансы с участием художников и экспертов в области ИИ.

#искусственный интеллект #нейросети
Источник: 4pda.to
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
2
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
Radeon RX 9070 с модифицированным BIOS оказалась производительнее RX 9070 XT
7
BMW представляет новый эндуро-байк R 12 G/S с двигателем на 109 л.с.
+
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
2
За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
5
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti протестирована в FurMark
+
Der8auer смог снизить температуру Ryzen 9 9950X3D с помощью скальпирования на 23 градуса
1
Новый Nissan Leaf 2026 меняет форму и становится кроссовером
+
Появились изображения новых часов Casio G-Shock MTG-B4000
+
Новая техническая демонстрация в стиле Cyberpunk демонстрирует возможности UE 5.5.4 Lumen и RTX
6
Ubisoft признала цензуру в Far Cry 4 ошибкой
+
В России официально появится Mazda EZ-6
+
НОАК представила систему ПВО, способную отражать массированные ракетные атаки
+
Lenovo Yoga Pro 9 с RTX 5060 и OLED-экраном появился в сети с высокой ценой
+
Швейцарский магазин выставил GTA 6 на продажу более чем за 100 долларов
+

Популярные статьи

Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
18
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
16
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
7
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
205
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
6
Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
4
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
4
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
2

Сейчас обсуждают

Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
17:49
Тебе ли скаклик,изнасилованный в сбу о том вещать,ты даже к психиатру обращался.тот тебе предложил губами все полировать,ну ты так и делаешь.работа губами далее,изнасилованная трусонюшка
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
17:48
"на тебя насрать вообще" "с тобой можно делать что хочешь и как хочешь" Опять ты таблетки не принял, расстройство прогрессирует.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Фельдшер
17:46
Овечкин наш герой! Правильно ВВП и ЕР поздравляют. Народ поддерживает и присоединяется к поздравлениям. То что на украине нет героев - россиян не волнует.
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
17:43
Пшел вон опущенный скакуас.иди своего полового партнера шешу ублажай.ты ничтожество и тебя ток обоссывать будем.Накручивать дизы)))),.кловун.на тебя насрать вообще -ты унтермен,биомусор.с тобой можно ...
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
17:42
обиженный обиделся и начал накручивать дизы, не ущербно то?
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
17:37
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
17:36
Государство использует достижения Овечкина для пропаганды, хотя он живёт в США и платит налоги там. Если бы это был рядовой гражданин, его давно бы назвали "предателем", но для "звёзд" это исключение....
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
typym6ek
17:35
В целом согласен. Но 2-ой пункт вообще не понял, зачем биос обновлять на материнке, при покупки новой видеокарте? Даже производитель пишет, если работает не лезь...
Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
Фельдшер
17:27
Все правильно, Овечкин сейчас самый уважаемый хоккеист и в омерике и всем мире. Завидуйте, пока вся Россия празднует! Ибо "404" в хоккее... как и во всем остальном - "000"!)
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
ebatoryi
17:26
китай если раньше сдерживал себя от глобальной торговли с Россией,опасаясь пошлин сша,то теперь торговли с Россией и через Россию,будет больше.Китай сейчас посмотрит весь расклад по торговле новый и о...
Игра Blue Prince от студии Dogubomb готовится к выходу 10 апреля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем