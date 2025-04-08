Приобретение Hakkoda является частью стратегии IBM по усилению ИИ-направления. Компания планирует активнее продавать продукты, связанные с искусственным интеллектом, теперь используя экспертизу Hakkoda в облачных данных.

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По сообщению TechCrunch, корпорация IBM объявила о поглощении консалтинговой компании Hakkoda, эксперта в области обработки данных и искусственного интеллекта. Как отметил Мохамад Али (Mohamad Ali), старший вице-президент IBM, отвечающий за консалтинговый бизнес, это приобретение усилит возможности компании в сфере ИИ-решений для ключевых отраслей, включая финансовый сектор, государственные учреждения и здравоохранение.

Али подчеркнул, что богатый опыт Hakkoda в работе с данными, стратегические партнерства с технологическими компаниями и клиентоориентированный подход помогут IBM эффективнее внедрять ИИ-решения для бизнеса. Сумма сделки остаётся конфиденциальной, но её значимость очевидна, так как это уже третье крупное приобретение IBM в сфере ИИ и автоматизации с начала года. Ранее компания купила платформу DataStax для разработки ИИ-приложений и фирму HashiCorp, специализирующуюся на инфраструктурной автоматизации.

Стоит сказать, что инвестиции в ИИ уже приносят IBM ощутимые дивиденды. По итогам IV квартала 2024 года корпорация зафиксировала рекордный за пятилетие рост выручки, что спровоцировало 10-процентный скачок котировок акций. Совокупный объём сделок в сфере искусственного интеллекта превысил $5 млрд, причём основная часть доходов формируется именно за счёт консалтинговых услуг.

Основанная в 2021 году экс-руководителем Deloitte Эриком Дуффилдом (Erik Duffield), компания Hakkoda специализируется на миграции корпоративных данных в облачные хранилища, в первую очередь в экосистему Snowflake. Hakkoda также разработала ряд инструментов для переноса и модернизации информации из устаревших систем. При этом, за время существования стартап привлёк $5,6 млн венчурных инвестиций от фондов Tercera, Lead Edge Capital и Casimir Holdings.

В рамках сделки несколько сотен специалистов Hakkoda из Северной и Латинской Америки, Европы и Азии войдут в консалтинговый дивизион IBM. Как заявил Дуффилд, присоединение к IBM позволит масштабировать отраслевые решения Hakkoda на глобальном уровне, используя инновационный потенциал и клиентскую базу технологического гиганта.

Как отмечает TechCrunch, приобретение знаменует новый этап в развитии IBM как лидера ИИ-консалтинга, а активная скупка профильных активов демонстрирует серьёзные намерения компании в борьбе за рынок технологических услуг, где ключевыми факторами успеха становятся скорость внедрения решений и глубина отраслевой экспертизы.