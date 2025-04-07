Samsung Electronics продолжает терять прибыль из-за падения цен на ИИ-чипы и проблем в контрактном производстве. В то время как SK Hynix наращивает доходы благодаря ИИ-буму, Samsung остается зависимым от менее технологичных китайских заказчиков.

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По сообщению Reuters, компания Samsung Electronics ожидает падения операционной прибыли в первом квартале 2024 года на 21% из-за слабого спроса на ИИ-чипы и убытков в контрактном производстве микросхем. Корейский гигант продолжает отставать от ключевого конкурента SK Hynix в поставках высокопроизводительной памяти для Nvidia, что усугубляет его проблемы на фоне падения цен на чипы и торговых ограничений США.

Основная проблема Samsung заключается в отставании от главного конкурента SK Hynix в поставках высокопроизводительных чипов памяти компании Nvidia. В результате корейскому технологическому гиганту приходится полагаться на китайских клиентов, покупающих менее продвинутые продукты, не попадающие под ограничения на экспорт США. По оценке старшего аналитика NH Investment & Securities Рю Ён-хо (Ryu Young-ho), спрос на чипы ИИ со стороны китайских заказчиков снизился в первом квартале.

Ожидается, что операционная прибыль Samsung за январь-март составит 5,2 трлн вон ($3,62 млрд), что значительно ниже показателя годичной давности в 6,6 трлн вон. Аналитики отмечают, что компания слишком сильно зависит от ИИ-чипов, что делает ее прибыль уязвимой к колебаниям цен. По данным TrendForce, цены на некоторые чипы DRAM упали на 25%, а на NAND-чипы на 50%.

Тарифы, введенные администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump), также создают проблемы для Samsung, увеличивая затраты на продукцию начиная от смартфонов и заканчивая телевизорами и бытовой техники. Глава исследований KB Securities Джефф Ким (Jeff Kim) отметил, что компания может рассмотреть возможность диверсификации производственной базы, но это долгосрочная стратегия.

Дополнительные сложности возникают в контрактном производстве микросхем, где запуск нового завода в США, вероятно, будет отложен до 2027 года вместо планируемого 2024 года из-за отсутствия крупных заказов. По данным LSEG, операционная прибыль подразделения чипов Samsung в первом квартале оценивается в 1,7 трлн вон ($1,15 млрд) против 1,9 трлн вон ($1,29 млрд) год назад.

В отличие от подразделения микросхем, бизнес Samsung по производству мобильной продукции демонстрирует положительную динамику благодаря ослаблению местной валюты и увеличению роста поставок смартфонов, что увеличивает прибыль от репатриации доходов. Ожидается, что операционная прибыль мобильного подразделения вырастет до 3,7 трлн вон ($2,51 млрд) с 3,5 трлн вон ($2,38 млрд) годом ранее.