Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Samsung прогнозирует падение прибыли на 21% из-за отставания в ИИ-гонке
Samsung Electronics продолжает терять прибыль из-за падения цен на ИИ-чипы и проблем в контрактном производстве. В то время как SK Hynix наращивает доходы благодаря ИИ-буму, Samsung остается зависимым от менее технологичных китайских заказчиков.

                                                   Источник изображения: Samsung Electronics 

По сообщению Reuters, компания Samsung Electronics ожидает падения операционной прибыли в первом квартале 2024 года на 21% из-за слабого спроса на ИИ-чипы и убытков в контрактном производстве микросхем. Корейский гигант продолжает отставать от ключевого конкурента SK Hynix в поставках высокопроизводительной памяти для Nvidia, что усугубляет его проблемы на фоне падения цен на чипы и торговых ограничений США.

Основная проблема Samsung заключается в отставании от главного конкурента SK Hynix в поставках высокопроизводительных чипов памяти компании Nvidia. В результате корейскому технологическому гиганту приходится полагаться на китайских клиентов, покупающих менее продвинутые продукты, не попадающие под ограничения на экспорт США. По оценке старшего аналитика NH Investment & Securities Рю Ён-хо (Ryu Young-ho), спрос на чипы ИИ со стороны китайских заказчиков снизился в первом квартале.

Ожидается, что операционная прибыль Samsung за январь-март составит 5,2 трлн вон ($3,62 млрд), что значительно ниже показателя годичной давности в 6,6 трлн вон. Аналитики отмечают, что компания слишком сильно зависит от ИИ-чипов, что делает ее прибыль уязвимой к колебаниям цен. По данным TrendForce, цены на некоторые чипы DRAM упали на 25%, а на NAND-чипы на 50%.

Тарифы, введенные администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump), также создают проблемы для Samsung, увеличивая затраты на продукцию начиная от смартфонов и заканчивая телевизорами и бытовой техники. Глава исследований KB Securities Джефф Ким (Jeff Kim) отметил, что компания может рассмотреть возможность диверсификации производственной базы, но это долгосрочная стратегия.

Дополнительные сложности возникают в контрактном производстве микросхем, где запуск нового завода в США, вероятно, будет отложен до 2027 года вместо планируемого 2024 года из-за отсутствия крупных заказов. По данным LSEG, операционная прибыль подразделения чипов Samsung в первом квартале оценивается в 1,7 трлн вон ($1,15 млрд) против 1,9 трлн вон ($1,29 млрд) год назад.

В отличие от подразделения микросхем, бизнес Samsung по производству мобильной продукции демонстрирует положительную динамику благодаря ослаблению местной валюты и увеличению роста поставок смартфонов, что увеличивает прибыль от репатриации доходов. Ожидается, что операционная прибыль мобильного подразделения вырастет до 3,7 трлн вон ($2,51 млрд) с 3,5 трлн вон ($2,38 млрд) годом ранее.

#samsung #чипы
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
8
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
3
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
Восточная Европа планирует построить на границе с РФ "стену дронов"
3
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
В России могут построить новую автодорогу до Охотского моря протяжённостью 1261 км
+
В России запустили новый уникальный роботизированный цех по сборке серверного оборудования
2
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
16
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
2
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
Информация о ремейке оригинального Resident Evil просочилась в сеть
+
WonderMaker представила на Kickstarter 3D-принтер ZR Ultra 4 печатающий без отходов филамента
+
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+
Инициатива QRAMP и квантовые технологии могут изменить правила игры для Bitcoin
+
WhatsApp тестирует новые функции для аудио- и видеозвонков
+
BMW представляет новый эндуро-байк R 12 G/S с двигателем на 109 л.с.
+
Geely показала новый внедорожник Boyue L 2025 перед премьерой 9 апреля
+

Популярные статьи

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
31
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
8
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
41
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
5
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
8
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
158
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
3
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
4

Сейчас обсуждают

Антон Белый
23:23
Участники вторжения в Украину начали за свои деньги покупать ослов для перевозки боеприпасов Бойцы «второй армии мира», уже четвертый год пытающиеся подчинить Украину, начали за свои деньги покупать ...
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
23:23
О еще нашел на просторах инета.Оттуда и пошло что шеша -дырка
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
23:21
твой пердеж .дирка ослика,не интересен
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Отари Краснодарский
23:20
https://youtu.be/sHmWnpUhkhk
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
23:19
Что ты Король Параши,так то все знают ))
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Waramagedon
23:19
аналитики в школу не ходили, математика не их тема.
Модификация BIOS повысила производительность видеокарты AMD RX 9070 выше уровня XT-версии
Отари Краснодарский
23:19
не базарь тут а то напомню
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Ненавижу Трусикера и Фельдшерка
23:18
Напомним кто такой шешан,он же дато,отари и прочие неуважаемые мастурбеки.Краткая справка.В общем и целом,опущенный по жизни .пытается взять воровские ники ,но тем смешнее выглядит,учитывая его титул ...
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Антон Белый
23:17
Из-за нехватки военной техники, "доблестная" российская армия начала использовать ослов для перевозки боекомплекта и провизии. Причём предоставляют животных не как гуманитарную помощь от волонтёров, а...
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Waramagedon
23:15
это означает, что со слухом у меня всё в порядке и могу отличить дерьмовый звук от нормального, а также то, что мне хватает современной встройки.
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем