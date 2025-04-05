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Gorovic
Аналитики Citi считают, что Intel стоит уйти из бизнеса производства чипов
Несмотря на попытки Intel договориться с TSMC о сотрудничестве, эксперты считают, что различия в производственных процессах сделают этот альянс нежизнеспособным. Citi рекомендует Intel полностью уйти из бизнеса производства чипов, так как компания годами не может догнать TSMC по технологиям.

                                                                Источник изображения: TSMC 

По сообщению Wccftech, аналитики Citi выразили серьезные сомнения относительно перспектив сотрудничества Intel и TSMC в рамках совместного предприятия (СПА). По их мнению, «Intel Foundry за годы доказал, что не может конкурировать с TSMC, а принуждение компании к использованию значительно уступающего производства разрушит акционерную стоимость». Такое заявление прозвучало на фоне обсуждений о возможном партнерстве между двумя гигантами полупроводниковой индустрии.

Несмотря на рыночные потрясения, вызванные торговой политикой и тарифами, акции Intel демонстрируют рост в текущем году. Это объясняется уверенностью инвесторов в том, что компания сможет заручиться поддержкой TSMC для решения проблем с производством передовых техпроцессов. Однако не все аналитики разделяют этот оптимизм. Некоторые эксперты Уолл-стрит выражают скептицизм относительно вероятности успешного исхода.

Как ранее сообщал Bloomberg, Intel и TSMC предварительно договорились создать совместное предприятие для управления заводами Intel в США. В проект также планируется вовлечь других крупных игроков рынка, таких как Qualcomm, Nvidia и Apple. Ожидается, что TSMC получит 20% доли в СП, предоставив технологии и экспертизу в качестве вклада.

Однако предложенная схема вызывает множество вопросов. Производственные процессы Intel и TSMC существенно различаются, и их совместимость минимальна. Именно поэтому Citi сомневается в жизнеспособности такого сотрудничества: «Мы не считаем, что работа или создание СП с Intel будет успешной из-за различий в производстве и операциях».

Кроме того, Citi подверг критике саму идею участия компаний без собственного производства, таких как Qualcomm или Broadcom (AVGO), в этом проекте. Аналитики указывают, что использование менее качественного производства Intel негативно скажется на акционерной стоимости этих компаний. Вместо этого Citi рекомендует Intel полностью выйти из бизнеса по производству чипов.

Подобные опасения высказал и аналитик из американского банка BofA Vivek Arya (Vivek Arya). Он отметил, что разделение Intel может оказаться сложным и длительным процессом. Среди причин он назвал необходимость одобрения регуляторов, включая Китай, из-за доминирующей доли Intel на рынке CPU (~70%), несоответствие производственных процессов Intel и TSMC, планы TSMC по расширению производства в Аризоне, высокую долговую нагрузку Broadcom ($58 млрд чистого долга) и ограничения финансирования Закона о чипах и науке (CHIPS Act), требующие, чтобы проектировщики контролировали более 50% производства.

#intel #tsmc
Источник: wccftech.com
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