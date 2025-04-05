Apple наконец-то избавится от LCD в iPad mini. OLED-экран, который будет поставляться компанией Samsung Display, обеспечит глубокие чёрные цвета, высокий контраст и насыщенную цветопередачу.

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Компания Apple планирует масштабное обновление дисплея в следующей версии iPad mini, которая, по слухам, выйдет в 2026 году. Ожидается, что устройство получит OLED-дисплей Samsung, что станет значительным шагом вперед по сравнению с используемыми ранее LCD-панелями, сообщает Wccftech.

После выхода iPad mini 7 технологическое сообщество в целом положительно оценило устройство, однако была отмечена необходимость улучшения дисплея, так как качество изображения оставляет желать лучшего. Текущая модель iPad mini 7 оснащена LCD-экраном с частотой 60 Гц, но если Apple добавит 120 Гц, это решит одну из ключевых проблем устройства. Ранее уже появлялась информация о том, что компания заказала OLED-панели у поставщиков специально для iPad mini и, по последним данным, OLED-дисплей будет производиться компанией Samsung Display.

Ранее также сообщалось, что Samsung уже занимается разработкой 8-дюймового OLED-дисплея для будущего iPad mini и планирует начать массовое производство на своём заводе в городе Чхонан во второй половине текущего года. При этом в некоторых отчётах упоминается, что Apple заказала OLED-панели не только для iPad mini, но и для будущих моделей iPad Air.

Тем временем аналитик Росс Янг (Ross Young) из DSCC утверждает, что Apple работает над немного увеличенным 8,5-дюймовым OLED-дисплеем для iPad mini, а релиз обновлённой модели ожидается в 2026 году. По его данным, обновление iPad Air с OLED-дисплеем произойдёт позже, не ранее 2027 года.

Переход на OLED-технологию сулит ряд таких преимуществ, как улучшенное качество изображения с глубокими чёрными цветами, высоким контрастом и насыщенной цветопередачей. Такие экраны смогут обеспечить более яркое и чёткое отображение контента по сравнению с традиционными LCD-панелями.

Кроме того, OLED-дисплеи более энергоэффективны, что может положительно сказаться на времени автономной работы устройства. Учитывая, что iPad mini в прошлом сталкивался с критикой за так называемый «желейный» эффект при прокрутке, переход на OLED может полностью устранить эту проблему.