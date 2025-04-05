Торговая война между США и Китаем ударила по акциям Apple. В поисках выхода компания может увеличить выпуск смартфонов в Бразилии, где уже производится базовая модель iPhone 16.

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Apple рассматривает возможность расширения производства iPhone в Бразилии на фоне торговых конфликтов между США и Китаем. Как сообщает Wccftech со ссылкой на бразильское издание Exame, такое решение может быть связано с более низкими тарифами на экспорт из Бразилии в США, что делает эту страну привлекательной для компании.

Торговая напряженность между США и Китаем оказала серьезное влияние на акции Apple. После объявления торговых тарифов и с той и с другой стороны рынок капитализации компании потерял более $250 млрд, а инвесторы начали массово избавляться от акций, пересматривая прогнозы доходов Apple из-за роста затрат на импорт iPhone в США.

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Введение тарифов на китайские товары угрожает импорту iPhone в США, нарушая глобальную модель цепочек поставок Apple. В этих условиях информация о возможном расширении производства в Бразилии выглядит логичным шагом, тем более, что компания уже производит базовую версию iPhone 16 в этой стране.

Ситуация усложняется тем, что тарифы затронули не только Китай, но и другие ключевые рынки Apple. Например, Индия столкнулась с 28-процентными пошлинами. При этом, по оценкам аналитиков Raymond, до 28% всех продаж Apple могут приходиться на США, что объясняет масштаб падения рыночной стоимости компании.

Аналитики предполагают, что Apple может повысить цены на свою технику в США на 30%, чтобы компенсировать влияние тарифов. На фоне торговых ограничений акции компании упали на 7,3% за день и на 15,9% с момента объявления тарифов президентом Трампом (Donald Trump). Некоторые эксперты считают, что Apple может получить послабления от администрации Трампа, так как компания активно инвестирует в создание рабочих мест в США. Однако пока остается неясным, как именно торговые ограничения повлияют на долгосрочную стратегию Apple.

По данным отчетов также известно, что в первом фискальном квартале Северная Америка обеспечила 42% продаж Apple, став крупнейшим рынком для компании. При этом iPhone составляет 56% от общего объема продаж. Основное производство устройств сосредоточено в Китае, где их выпускает главный партнер Apple — компания Foxconn.