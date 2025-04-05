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Gorovic
Lost Skies от Bossa Games выйдет в ранний доступ уже в этом месяце
В кооперативном выживаче Lost Skies игроки смогут в одиночку или вместе с другими игроками отправиться в путешествие по парящим островам, наполненным древними руинами, для поиска технологий погибших цивилизаций и строительства собственного воздушного корабля.

                                                         Источник изображения: Bossa Games

Студия Bossa Games назначила дату выпуска своего нового кооперативного приключенческого симулятора выживания Lost Skies в раннем доступе на платформе Steam. Ранняя версия Lost Skies уже была представлена публике во время февральского фестиваля Steam Next Fest и, согласно пресс-релизу компании, проект оказался одним из самых популярных на фестивале.

Как отмечает Wccftech, этот успех особенно важен для команды после того, как в начале года в Bossa Games произошли масштабные сокращения штата. Хотя точное количество уволенных сотрудников не разглашается, известно, что сейчас над игрой работает команда из 40 человек. Как отмечает руководство, именно оптимизация состава команды поможет сосредоточиться на завершающей стадии разработки. Однако подготовка к релизу с ограниченным штатом специалистов стала серьезным вызовом для компании.

Генеральный директор студии (Henrique Olifiers) пояснил, что сокращение было необходимо для фокусировки на финальной стадии производства Lost Skies и успешном запуске игры: «Это позволит нам обеспечить выпуск проекта и его дальнейшее развитие для игроков». Интересно, что новый трейлер игры, который продемонстрировал захватывающие игровые моменты и живописные локации, был представлен всего за две недели до объявления об увольнениях.

По словам разработчиков, дата выхода назначена на 18 апреля 2025 года. Однако реальные сроки финального релиза будут зависеть от обратной связи пользователей. Это стандартная практика для проектов в раннем доступе, где доработка игры часто основывается на отзывах сообщества. Таким образом, судьба Lost Skies теперь в руках игроков, которые помогут определить будущее проекта. 

Разработчики надеются, что положительная реакция игроков поможет им достичь установленной цели, заключающейся в полноценном выпуске версии 1.0 до конца текущего года. При этом, популярность демоверсии на Steam Next Fest подтверждает, что игра явно находит отклик у аудитории, и для Bossa Games крайне важно сохранить этот интерес во время раннего доступа. 

#lost skies #bossa games
Источник: wccftech.com
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