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Gorovic
Пользователи Reddit зафиксировали более 100 случаев выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Процессоры Ryzen 7 9800X3D продолжают «умирать» при загадочных обстоятельствах - нагрев, следы гари и полный отказ. ASRock уже выпустила обновление BIOS, но пока неясно, решит ли оно проблему.

                                             Источник изображения: AMD, tomshardware.com

Процессор Ryzen 7 9800X3D, который геймеры считают одним из лучших на рынке, оказался в центре неожиданного скандала. Пользователи Reddit, благодаря активному участнику natty_overlord, насчитали уже более 100 случаев преждевременного выхода чипов из строя. И, судя по всему, эта проблема не собирается исчезать сама собой.

Первые жалобы появились ещё в ноябре прошлого года, но за последние месяцы количество жалоб только росло. Настолько, что natty_overlord взял на себя труд собрать все отчеты в одну таблицу. Всего к настоящему моменту зафиксировано 120 инцидентов с процессорами линейки Ryzen 9000 (кодовое имя Granite Ridge). Из них 108 связаны именно с Ryzen 7 9800X3D, а вот Ryzen 9 9950X3D подвел всего дважды. Остальные десять случаев пришлись на обычные модели Ryzen 9000. Конечно, если учесть, сколько таких чипов продает AMD, цифры не кажутся катастрофическими. Однако даже небольшие проблемы требуют внимания, чтобы не возникло в будущем еще больше проблем.

Большинство поломок произошло на материнских платах ASRock — целых 82%. На втором месте Asus (13%), затем идут MSI (4%) и Gigabyte (1%). Однако, как считают эксперты, это вовсе не повод списывать всё на плохое качество плат ASRock. Возможно, дело просто в их популярности, так как они обычно дешевле конкурентов. Проблемы наблюдались как на бюджетных моделях вроде B850M-X, так и на топовой X870E Taichi. То есть выделить конкретного «виновника» сложно.

Напомним, в феврале ASRock выпустила обновление прошивки для своих AM5 плат, которое должно было решить проблемы с загрузкой процессоров. В описании говорилось об улучшении работы небольшой части процессоров AMD 9000-й серии. Но компания так и не уточнила, связаны ли эти исправления с массовыми отказами Ryzen 7 9800X3D.

Интересно, что проблема затрагивает как новые 800-серии плат, так и старые 600-серии. Больше всего инцидентов зафиксировано на платах с чипсетом X870 (45%) и B650 (33%). При этом X870 используется обычно в премиальных решениях с качественными компонентами. А вот на старых платах расклад немного другой: B650 ответственна за 15% случаев, а X670 — всего за 7%.

ASRock Japan ранее заявила, что проблема может быть связана с памятью и новая прошивка должна помочь. Но не все случаи объясняются этим. Например, один сломанный процессор удалось восстановить, просто очистив разъём AM5 от мусора. Однако далеко не всегда это помогает. Время «смерти» процессоров остаётся случайным: от получаса до нескольких месяцев, а последний отчёт демонстрирует чип с явными следами перегрева. В целом, история напоминает скандал с Ryzen 7000, где проблемы были связаны с профилями EXPO и напряжением SoC.

#amd #ryzen 7 9800x3d
Источник: tomshardware.com
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