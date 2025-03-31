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Gorovic
Samsung Galaxy S25 мощно стартовал, но ежедневные продажи уступили S24
Galaxy S25 Ultra стал самым популярным смартфоном линейки, но данные аналитиков говорят о том, что S24 сохранял более высокие ежедневные продажи.

                                                         Источник изображения: wccftech.com

Как сообщает Wccftech, Samsung показывает сенсационный успех с запуском линейки Galaxy S25. Согласно предварительным данным, флагманские модели нового поколения продемонстрировали более чем трехкратное увеличение продаж по сравнению с предыдущей серией Galaxy S24. Однако, за этой впечатляющей цифрой кроются интересные детали, которые необходимо учитывать при оценке общего успеха.

Согласно данным, в феврале 2025 года Samsung продала в общей сложности 19,03 миллиона смартфонов. Это на 3% меньше, чем в январе, но на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем, запуск Galaxy S25 оказался крайне успешным для Samsung.

Из 4,56 миллиона проданных устройств премиум-класса, львиную долю занял Galaxy S25 Ultra — 2,55 миллиона единиц. Базовая модель Galaxy S25 разошлась тиражом 1,17 миллиона, а Galaxy S25 Plus тиражом в 840 000 единиц. Для сравнения, в первый месяц продаж Galaxy S24 было реализовано всего 1,42 миллиона устройств. Однако, как отмечается, прямое сравнение этих цифр затруднительно из-за различий в сроках запуска моделей.

Если брать среднее количество продаж в день после окончания периода предварительных заказов, то Galaxy S24 показал лучшие результаты – 240 000 единиц в день против 180 000 у Galaxy S25. Но здесь стоит учитывать, что период предварительных заказов обычно характеризуется повышенным спросом и сравнение ежедневных продаж после его окончания может дать более объективную картину.

Как отмечают эксперты, улучшенные технические характеристики сыграли свою роль в увеличении спроса на Galaxy S25. Однако маркетинговые акции и специальные предложения также имеют большое значение. Например, Amazon проводит акцию Big Spring Sale, в рамках которой цены на все модели Galaxy S25 снижены на сумму до $255, что предоставляет потенциальным покупателям отличную возможность приобрести флагманский смартфон по выгодной цене.

В предыдущих отчетах сообщалось, что Samsung планирует произвести 37 миллионов единиц Galaxy S25 в 2025 году, что на 2 миллиона больше, чем было выпущено Galaxy S24 в 2024 году.

Однако стоит учитывать, что приведенные выше цифры могут не отражать полной картины, и окончательные выводы об успехе Samsung можно будет сделать только по итогам года.

#samsung #samsung galaxy s25
Источник: wccftech.com
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