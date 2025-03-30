xAI официально приобрела X в обмен на акции, оценив ИИ-стартап в $80 млрд, а Маск заявил, что будущее компаний, вычислительные мощности и таланты теперь единое целое.

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Илон Маск (Elon Musk) объявил о поглощении социальной сети X его ИИ-стартапом xAI. Сделка прошла в форме обмена акциями, то есть xAI оценена в $80 млрд, а X в $33 млрд, с учетом долга в $12 млрд. «Сегодня мы объединяем данные, модели, вычисления и таланты», — коротко написал Маск в своем аккаунте.

Как отмечает TechCrunch, xAI и X теперь связаны стратегически. ИИ-чатбот Grok уже по сути давно интегрирован в соцсеть, но теперь компании официально станут частью единой структуры и будут называться xAI Holdings Corp, что упростит привлечение инвестиций.

Напомним, Маск купил Twitter за $44 млрд в 2022 году, но сейчас оценка X снижена из-за долгов. Однако после поддержки Дональда Трампа (Donald Trump) и роста влияния платформы инвесторы снова поверили в ее потенциал, тем более, что как заявляет Маск, у его социальной сети более 600 млн активных пользователей.

Сообщается, что xAI, созданная в 2023 году, быстро наращивает мощности и строит дата-центры, переманивает специалистов из Google и OpenAI. В декабре стартап привлек $6 млрд, а его оценка выросла с $45 млрд до $80 млрд. В феврале выпустили Grok 3 — модель, конкурирующую с лидерами рынка искусственного интеллекта.

При этом, Маск не оставляет попыток влиять на OpenAI, который он основал вместе с Сэмом Альтманом (Sam Altman). Он подал в суд из-за коммерциализации проекта, а в феврале предложил $97 млрд за его покупку. Совет директоров отказал, но ставки в гонке ИИ выросли только еще сильнее. Как отмечают эксперты, доступ к данным базы X является очень большим козырем Маска. Миллиарды постов помогут обучать ИИ, а соцсеть станет платформой для продвижения его технологий.

Стоит сказать, что Маск не впервые объединяет свои компании, и это иногда приводит к конфликтам. Например, Tesla и SpaceX не раз сталкивались с исками из-за перекрестного использования ресурсов. Теперь под прицелом могут оказаться xAI и X. Тем не менее, объединение xAI и X подтверждает, что для Маска соцсеть — не самостоятельный продукт, а инструмент для развития ИИ и следующим шагом станет еще большее усиление Grok и борьба за лидерство с OpenAI и Google в областе искусственного интеллекта.