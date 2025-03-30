Тайваньские власти раскрыли схемы, которыми пользуются китайские компании, чтобы обойти местные законы для получения доступа к уникальным знаниям в сфере производства чипов.

Источник изображения: SMIC

Власти Тайваня начали расследование против SMIC — крупнейшего китайского контрактного производителя чипов. Компанию подозревают в тайном найме инженеров с целью получения доступа к передовым полупроводниковым технологиям Тайваня, сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Bloomberg. Проверка стала частью масштабной кампании против нелегальной деятельности китайских технологических компаний.

С 18 по 28 марта тайваньские правоохранители провели обыски в 34 локациях в шести городах. Сотрудники Министерства юстиции изучили деятельность 11 китайских компаний и опросили более 90 человек по подозрению в нарушении закона, касающегося переманивания специалистов. В ведомстве заявили, что операция готовилась с декабря прошлого года и большинство проверяемых фирм связаны с полупроводниковой отраслью.

Отмечается, что около 11 компаний, преимущественно из сферы полупроводников, нарушили тайваньские законы о трудоустройстве специалистов из Китая, якобы создавая офисы без уведомления властей. Среди опрошенных были как свидетели, так и потенциальные нарушители.

Расследование показало, что SMIC нанимала инженеров через компанию, зарегистрированную в Самоа. Также выяснилось, что несколько других фирм создали нелегальные структуры для найма специалистов под проекты в области высокопроизводительных сетей. Предположительно, речь идет о кремниевой фотонике, ключевой технологии для ИИ-центров следующего поколения.

SMIC уже освоила 7-нм техпроцесс и готовится к выпуску 6-нм чипов. Компания производит процессоры для Huawei HiSilicon, которые используются в смартфонах, серверах и системах ИИ, но для дальнейшего развития SMIC и Huawei необходимы такие технологии, как кремниевая фотоника.

Однако не только SMIC обвиняют в найме тайваньских инженеров. Компания Clounix, по данным расследования, переманила специалистов из Intel и Microsoft, маскируясь сначала под местную фирму, а затем под сингапурского разработчика чипов. Clounix финансируется Ant Group (Alibaba), которая развивает собственные процессоры для облачных и ИИ-решений.

Интересно, что китайские компании охотились не только за инженерами и разработчиками чипов. Одна из фирм, разрабатывающих драйверы дисплеев, якобы открыла офисы в Тайнане и Синьчжу и проводила удалённые собеседования с тайваньскими инженерами. Пока неясно, планировалось ли их трудоустройство в Китае.

Напомним, ранее SMIC уже обвиняли в краже технологий TSMC. В 2000-х компания проиграла суд и выплатила компенсацию. Сейчас SMIC разрабатывает собственные техпроцессы, но активно переманивает инженеров с опытом работы на передовых производствах. Huawei, новый игрок на рынке чипов, также предлагает бывшим сотрудникам TSMC зарплаты в три раза выше.