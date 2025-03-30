Двухэтапная сделка между Intel и SK hynix наконец закрыта. Теперь SK hynix полностью контролирует NAND-технологии Intel, включая патенты и ключевых специалистов.

Источник изображения: TechPowerUp, SK Hynix PR

Intel и SK hynix официально завершили многомиллиардную сделку по продаже NAND-бизнеса. Сумма транзакции составила около $8,85 млрд, сам процесс начался в 2020 году и состоял из двух этапов. На этой неделе Intel получила финальный платёж в размере $1,9 млрд, а SK hynix получила интеллектуальную собственность и лучших сотрудников подразделения. Как отмечает Tom's Hardware со ссылкой на источники, это позволит дочерней компании Solidigm теснее сотрудничать с SK hynix в разработке новых продуктов.

В документах, поданных Intel в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), говорится: «27 марта 2025 года состоялся второй этап сделки. Чистая сумма, полученная Intel на этом этапе, составила приблизительно $1,9 млрд с учётом корректировок». Изначально предполагалось, что SK hynix заплатит $2,24 млрд, но окончательная сумма оказалась меньше.

Напомним, первый этап прошёл в 2021 году. Тогда компания SK hynix приобрела SSD-бизнес Intel и завод по производству NAND-памяти в Китае (город Далянь) за $6,61 млрд. Подразделение переименовали в Solidigm, но Intel сохранила контроль над ключевыми патентами и разработками. Лишь теперь, после второй части сделки, SK hynix получила полные права на технологии и команду инженеров.

До завершения сделки Solidigm не могла полностью интегрироваться в процессы SK hynix из-за ограничений по совместным разработкам. Теперь, когда Intel окончательно вышла из NAND-бизнеса, Solidigm получила полную операционную свободу. Представитель Intel заявил СМИ, что сделка должна укрепить финансы Intel и повысить гибкость в производстве.

Главной сложностью для SK hynix, как отмечают эксперты, станет объединение разных технологий производства NAND-памяти. В частности, Intel использовала floating gate, а SK hynix — charge trap flash (CTF). Пока компания будет поддерживать оба метода, но в долгосрочной перспективе может перейти на единый стандарт, чтобы сократить издержки.

Благодаря покупке Intel SK hynix значительно усилила свои позиции на рынке корпоративных SSD. Solidigm, бывшее подразделение Intel, уже выпускает флагманские накопители на floating gate-памяти, и теперь SK hynix сможет использовать эти наработки для расширения ассортимента.

С закрытием сделки прекратилось и соглашение, по которому Intel арендовала мощности завода в Даляне для производства NAND-пластин. При этом в документах SEC указано: «Договор о производстве NAND-пластин, действовавший после первого этапа сделки, прекратил своё действие». Теперь завод полностью переходит под контроль SK hynix.