Критики считают, что без переноса R&D из Тайваня страна не станет лидером в полупроводниковой индустрии.

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Первый завод TSMC в США столкнулся с задержками, но компания обещает, что следующие объекты будут строиться быстрее. Изначально запуск производства планировался на 2023 год, но был перенесен на 2024-й. Несмотря на это, TSMC заявила, что новые фабрики смогут вводить в эксплуатацию за два года вместо пяти, что позволит выпускать в США более современные чипы для Apple.

Проект по локализации производства чипов стартовал в 2022 году в рамках американского «Закона о чипах и науке» (Chips Act). Apple и TSMC договорились о строительстве нескольких заводов в Аризоне, где будут производиться чипы для устаревших моделей iPhone. Однако инициатива моментально столкнулась с проблемами — от задержек до обвинений в дискриминации американских работников из-за найма специалистов из Тайваня.

Первый завод TSMC в США сможет выпускать только чипы устаревших техпроцессов, такие как A16 (iPhone 14 Pro) и процессоры для базового iPhone 15. Если сроки строительства новых фабрик останутся долгими, США рискуют навсегда отстать в производстве передовых чипов для Apple.

Однако TSMC уверяет инвесторов, что ситуация изменится. По данным Nikkei Asia, компания планирует запустить производство 3 нм чипов к 2028 году, а 2 нм — до 2030 года. Это должно сократить отставание от Тайваня, но США по-прежнему и опять таки не смогут выпускать чипы для самых новых устройств Apple.

Одновременно бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) раскритиковал инициативу. Он считает, что без переноса исследовательских центров TSMC в США страна не сможет стать лидером в полупроводниковой индустрии. «Если красные остаются на Тайване, то и лидерство в чипах будет там», — заявил Гелсингер в интервью Financial Times.

TSMC вряд ли перенесёт ключевые разработки в США, поскольку считает Тайвань главным центром защиты своих технологий. Это означает, что американские заводы будут зависеть от решений, принятых за океаном, что однозначно будет ограничивать их конкурентоспособность.

Конфликт интересов между TSMC и Intel остаётся острым. После того, как Apple перешла с процессоров Intel на собственные чипы, американский гигант потерял крупного заказчика. Гелсингер, даже покинув Intel, продолжает сомневаться в успехе TSMC в США, называя их проекты «недостаточными для глобального лидерства».

Несмотря на оптимизм TSMC, вопрос о реальном усилении позиций США в полупроводниковой отрасли остаётся открытым. Даже с ускоренным строительством заводов Америка пока не сможет догнать Тайвань в производстве самых передовых чипов для Apple.