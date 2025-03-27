ChatGPT и Gemini научились имитировать художественные стили за секунды. Но юристы считают, что ИИ-модели не должны свободно копировать стили известных и работающих сегодня анимационных студий.

Источник изображения: Jonathan Kemper / Unsplash

Всего за сутки после запуска нового ИИ-генератора изображений в ChatGPT социальные сети заполонили мемы в стиле Studio Ghibli — культовой японской анимационной студии, создавшей такие шедевры, как «Мой сосед Тоторо» и «Унесённые призраками». Пользователи массово просят чат-бота сгенерировать изображения в стилистике известного аниме-бренда.

В последние 24 часа в сети появились ИИ-версии известных личностей и произведений в стиле Studio Ghibli — среди них Илон Маск, сцены из «Властелина колец» и даже изображения президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) даже сменил свою фотографию профиля, выбрав изображение в этом же стиле.

Напомним, запуск нового инструмента OpenAI произошёл вскоре после аналогичного обновления от Google, представившей функцию создания изображений в модели Gemini Flash. В марте этот инструмент также успел вызвать споры, когда пользователи стали удалять водяные знаки с изображений. Можно сказать, что оба ИИ-генератора снова поставили в центр внимания проблему авторского правав технологии использования нейросетей.

Главный вопрос, который сейчас волнует экспертов, — нарушают ли компании авторские права, если их модели обучены на материалах, защищённых законом? По словам юриста по интеллектуальной собственности Эвана Брауна (Evan Brown) из фирмы Neal & McDevitt, стилистика сама по себе не подпадает под защиту авторского права. Это означает, что OpenAI формально не нарушает закон, даже создавая изображения в стиле Studio Ghibli.

Слева генерация, справа студия GHIBLI STYLE, Источник изображения: Maxwell Zeff / OpenAI

Однако Браун допускает, что OpenAI могла добиться столь точного соответствия стилю, обучая свою модель на миллионах кадров из фильмов Studio Ghibli. Если это так, то вопрос о законности такого обучения остаётся открытым. «Это тот же вопрос, который мы задаём себе последние несколько лет, — отметил юрист. — Является ли сбор и копирование данных с веба нарушением авторского права».

На OpenAI уже поданы судебные иски по этому поводу. Например, The New York Times и несколько издательств обвиняют компанию в использовании их работ, защищённых авторским правом, без согласия. Подобные претензии предъявлялись и другим компаниям, в том числе и стартапу Midjourney.

В OpenAI заявляют, что ChatGPT не воспроизводит «стиль отдельных ныне живущих художников», но допускает использование стилей. Однако Studio Ghibli была основана Хаяо Миядзаки (Hayao Miyazaki), который жив по сей день.