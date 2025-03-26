Власти Вьетнама дали зелёный свет компании Илона Маска. Starlink начнёт работу в стране с возможностью прямого выхода на рынок или партнёрства с местными операторами связи по доступу в интернет. Пилотный проект расчитан на 5 лет.

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По сообщению Bloomberg, правительство Вьетнама официально разрешило компании Starlink, принадлежащей Илону Маску, начать пилотное предоставление спутникового интернета на территории страны. Проект рассчитан на пять лет с максимальным охватом до 600 000 абонентов. Решение стало возможным после внесения изменений в регуляторные нормы, которые ранее ограничивали использование низкоорбитальных спутниковых технологий.

Согласно правительственному заявлению, данное решение открывает путь для инвестиций SpaceX в телекоммуникационный сектор Вьетнама на пробной основе. Компания сможет использовать низкоорбитальные спутники для предоставления услуг до 1 января 2031 года. Власти подчеркнули, что проект будет реализован «на принципах, обеспечивающих национальную оборону и безопасность».

Вьетнам снял ограничения на долю иностранного владения в проекте, что делает Starlink полноценным игроком на местном телеком-рынке. Кроме того, сервис позволит обеспечить интернетом морские суда и самолёты, создавая основу для внедрения Wi-Fi на борту вьетнамских авиалиний.

«В рамках пилотной программы Starlink, при условии получения лицензии, будет действовать так же, как другие телеком-компании в стране», — заявил заместитель главы Управления телекоммуникаций Вьетнама Нгуен Ань Куонг (Nguyen Anh Cuong). По его словам, компания сможет как напрямую обслуживать клиентов, так и сотрудничать с местными партнёрами.

Как отмечает Bloomberg, решение о запуске Starlink согласуется с усилиями Вьетнама по укреплению торговых отношений с США. Ранее премьер-министр Фам Минь Чинь (Pham Minh Chinh) на встрече с американскими бизнес-лидерами призвал ускорить одобрение спутникового сервиса, чтобы смягчить риски введения пошлин, предложенных при администрации Дональда Трампа (Donald Trump).

Ещё в сентябре 2023 года власти Вьетнама сообщили, что SpaceX предложила инвестировать $1,5 млрд в развитие Starlink на своей территории. В феврале 2024 года Национальная ассамблея Вьетнама законодательно утвердила правила, разрешающие иностранным телеком-компаниям тестировать низкоорбитальные спутниковые технологии, что создало правовую основу для текущего соглашения со Starlink.

По мнению аналитиков, проект Starlink может стать катализатором развития интернет-инфраструктуры и цифровизации в удалённых регионах страны, а также повысить конкуренцию на телеком-рынке. Кроме того, доступ к интернету в море и воздухе открывает новые возможности для развития бизнеса и туризма во Вьетнаме.