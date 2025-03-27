Qualcomm уверяет, что политика Arm угрожает всей экосистеме полупроводников, ограничивая доступ к ключевым технологиям. Arm в ответ заявляет, что эти жалобы лишь тактический ход в коммерческом противостоянии.

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В мире полупроводников разгорается нешуточный скандал. Qualcomm обвинила своего многолетнего партнёра, компанию Arm Holdings, в недобросовестной конкуренции, подав жалобы регуляторам США, ЕС и Южной Кореи. По данным Tom's Hardware, компания считает, что Arm намеренно ограничивает доступ к технологиям и меняет условия лицензирования, чтобы «подрезать крылья» конкурентам. Arm, впрочем, всё отрицает.

Qualcomm тайно обратилась в Еврокомиссию, Федеральную торговую комиссию США (FTC) и Корейскую комиссию по справедливой торговле. По словам компании, раньше открытая лицензионная политика Arm помогала создавать разнообразные чипы и программное обеспечение. Но теперь, якобы, Arm закрывает доступ к своим технологиям, чтобы продвигать собственные проекты, например, эталонные дизайны Compute Subsystems (CSS) для процессоров и кастомные решения для крупных клиентов.

Qualcomm пока хранит молчание, ссылаясь на конфиденциальность разбирательств. Arm, в свою очередь, парируют, что «мы за инновации и честную конкуренцию». Одновременно Arm считает жалобы Qualcomm попыткой переключить внимание на регуляторов, пока компании судятся по коммерческим вопросам.

Интересно, что антимонопольные претензии Qualcomm перекликаются с недавним судом в Делавэре (США). Тогда суд постановил, что Qualcomm не нарушила лицензионные соглашения, использовав технологии Nuvia в своих процессорах Snapdragon X. Arm не сдалась и потребовала пересмотра дела. Однако Qualcomm, похоже, решила подстраховаться, так как новые жалобы должны гарантировать ей доступ к архитектуре Arm в будущем.

Ещё до декабрьского решения суда Qualcomm подала жалобу в ЕС, утверждая, что Arm «совмещает роли игрока и судьи», ограничивая лицензии. В Arm подтвердили получение документа и готовят ответ. Аналогичные претензии компания озвучила регуляторам США и Южной Кореи, упомянув «сокрытие технологий» и нарушение договорённостей.

Эксперты видят в действиях Qualcomm попытку закрепить доступ к Arm ISA — основе для многих чипов, без которой Snapdragon X может оказаться под угрозой. Arm же настаивает, что играет по правилам, а Qualcomm просто ищет лазейки после приобретения Nuvia.

Пока регуляторы изучают жалобы, рынок гадает, изменит ли Arm лицензионную политику? Если да, это затронет тысячи компаний, зависящих от её технологий.