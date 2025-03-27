Samsung подтвердила, что кастомизация уведомлений в LockStar больше не работает в One UI 7. И это не ошибка, а намеренное изменение.

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Как сообщает 9to5Google, с выходом One UI 7 пользователи Galaxy лишатся возможности гибкой настройки уведомлений на экране блокировки через модуль LockStar. Этот инструмент, входящий в пакет Good Lock, исторически позволял менять внешний вид оповещений, но теперь Samsung намеренно отключает эту функцию. Как подчеркивают в компании, это не ошибка, а осознанное решение.

По умолчанию смартфоны Samsung предлагают базовые настройки экрана блокировки, например, стили часов, виджеты и расположение элементов. Для более глубокой кастомизации компания рекомендовала устанавливать LockStar через Galaxy Store. Модуль расширял возможности персонализации, но в One UI 7 его функционал сократится.

Главным преимуществом LockStar была настройка уведомлений. Пользователи меняли их цвет, размер и расположение под свои предпочтения. Однако после обновления до One UI 7 изменения перестанут применяться. Даже если опции останутся в интерфейсе приложения, эффекта от них не будет.

В компании подтвердили, что удаление функции — это не баг. «Настройка элементов уведомлений больше не поддерживается в LockStar для One UI 7.0. Однако мы будем следить за отзывами и рассмотрим возможность возврата в будущем», — заявили в Samsung. Их слова указывают на возможный пересмотр решения, но в целом не гарантирует восстановления функции.

Предположительно, исключение кастомизации уведомлений может быть связано с планами интегрировать подобные настройки напрямую в One UI 7 без использования Good Lock. Альтернативное предположение — компания решила отказаться от развития функции из-за низкого спроса или сложностей поддержки.

Несмотря на потерю ключевой возможности, LockStar продолжит работу в One UI 7 с обновлёнными функциями. Пользователи по-прежнему смогут настраивать другие элементы экрана блокировки, такие как часы, фон и виджеты.

Стоит сказать, что решение Samsung вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников бренда. Часть пользователей надеется, что давление со стороны сообщества заставит компанию пересмотреть позицию. Другие считают, что исключение этой функции — это просто шаг к упрощению интерфейса для массового рынка.