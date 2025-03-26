Пока США угрожают Китаю новыми пошлинами, Apple пытается укрепить связи с местными ИИ-гигантами. Визит Кука в Ханчжоу, где базируются DeepSeek и Alibaba, показывает, что американские компании не хотят терять доступ к прорывным технологиям, в какой бы стране они не происходили.

Источник изображения: Tim Cook / Weibo

По сообщению Bloomberg, гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) совершил визит в Ханчжоу — центр китайских разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). Поездка Кука совпала с периодом, когда Китай активно наращивает технологический суверенитет на фоне санкций США.

В рамках визита Кук встретился с «новым поколением разработчиков» в элитном Университете Чжэцзян. Компания Apple ранее выделила 30 млн юаней ($4,1 млн) на поддержку вуза, среди выпускников которого оказались основатель DeepSeek Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng) и Колин Хуан (Colin Huang), создатель гиганта электронной коммерции PDD. Этот шаг аналитики интерпретируют как попытку Apple укрепить связи с китайскими талантами.

Еще Ханчжоу называют технологической Меккой Китая, так как здесь базируются Alibaba, а также группа перспективных компаний, известных как «Шесть маленьких драконов». Среди них — стартапы Manycore Tech (ИИ) и Unitree Robotics (роботы-гуманоиды). Эти фирмы стали символами надежд на возрождение китайской индустрии высоких технологий, несмотря на экспортные ограничения со стороны США.

Пока неизвестно, посетит ли Кук офисы местных tech-компаний. Представитель Apple не прокомментировал запрос Bloomberg о деталях визита. Однако аналитики предполагают, что визит в Ханчжоу является частью стратегии компании по сохранению позиций в Китае, где Apple сталкивается с растущей конкуренцией и политическими рисками.

Визит главы Apple происходит на фоне угроз США ввести новые пошлины и санкции против китайских технологических компаний. Это создает двойственное положение для Apple: с одной стороны, компания зависит от китайского рынка, с другой — вынуждена учитывать давление Вашингтона. Интересно, что ранее Кук также провел переговоры в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном (Li Qiang).

Эксперты, в свою очередь, увидели в визите Кука сигнал к тому, что даже в условиях торговых войн Запад не может игнорировать китайские инновации. DeepSeek, Alibaba и «Драконы» явно демонстрируют всему миру, что КНР способна создавать прорывные технологии без оглядки на США. Для Apple же ключевой вопрос на сегодня состоит в том, как сохранить баланс между сотрудничеством с Китаем на фоне американских ограничений.