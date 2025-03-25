На фоне ужесточающихся санкций США китайская компания Ant Group переходит на чипы Alibaba и Huawei для обучения ИИ-моделей.

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Китайский технологический гигант Ant Group, поддерживаемый Alibaba, сделал шаг вперед в области искусственного интеллекта, используя отечественные процессоры для обучения своих ИИ-моделей. По информации Tom's Hardware со ссылкой на Bloomberg, компания смогла достичь результатов на уровне Nvidia H800, но с экономией 20% бюджета.

Хотя Ant Group все еще использует оборудование Nvidia для некоторых задач, компания постепенно переходит на альтернативные решения, включая чипы AMD и чипы китайских производителей. Это вынужденная мера, так как санкции США затрудняют доступ к самым продвинутым GPU американской компании.

Интересно, что китайские разработчики не просто догоняют, а во многих случаях уже демонстрируют впечатляющие результаты. Например, DeepSeek AI недавно обошла GPT-4 в некоторых тестах. Если компания Ant Group действительно совершила прорыв в эффективности обучения ИИ, это может стать важной вехой в развитии технологий в Китае.

Главными же героями этой истории выступают чипы от Alibaba и серия Ascend от Huawei. Хотя точные технические детали держатся в секрете, именно эти решения сыграли ключевую роль в достижении компанией поставленных целей по созданию собственных мощных инструментов.

Однако эксперты осторожны в прогнозах. Пока непонятно, смогут ли китайские чипы и их зарубежные альтернативы долго играть в одной лиге с Nvidia. Вопросы масштабируемости и долгосрочной поддержки остаются открытыми. Однако очевидно, что Китай серьезно настроен на технологическую независимость. Если другие китайские компании повторят успех Ant Group, это может существенно ускорить развитие ИИ-технологий в стране.

В любом случае, происходит демонстрация того, как ограничения могут стать катализатором для развития собственных технологий. «Когда закрывается одна дверь, открывается другая», — примерно так можно описать ситуацию с искусственным интеллектом в Китае.