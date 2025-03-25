Компания Samsung находится на финальной стадии разработки умных очков Haean с встроенным дисплеем и распознаванием жестов. Устройство, которое должно появиться уже в этом году, может стать серьезным конкурентом Apple Vision Pro и Meta Ray-Bans.

Источник изображения: Samsung

Samsung, кажется, наконец-то решилась на выпуск своих умных очков, и это уже не просто слухи. По данным 9to5Google, компания активно завершает разработку проекта под кодовым названием Haean. Эти очки будут оснащены дисплеем, который сможет отображать информацию или изображения прямо в линзах. А ещё в них будут встроенные динамики для звуковой обратной связи.

Особое внимание Samsung уделила дизайну и удобству ношения. Очки не будут иметь физических кнопок или пультов управления. Вместо этого компания готовит камеры и датчики, которые смогут распознавать движения пользователя. Это отличает устройство от других моделей на рынке, например, у Meta Ray-Bans есть кнопки и сенсорные поверхности, а Solos вообще полностью полагаются на сенсоры. Кстати, недавно на CES 2025 была представлена модель Halliday от одноименной компании, которая сочетает оба подхода, а также работает с дополнительным кольцом-контроллером.

Напомним, Samsung ранее уже намекала на выход умных очков во время презентации Unpacked в начале года. Тогда ходили слухи, что первая версия может обойтись без дисплея. Однако планы, видимо, изменились, особенно после того, как Google продемонстрировала свои Android XR очки с дисплеем. Также ранее сообщалось, что Samsung будет активно использовать ИИ-ассистента Gemini, тем более, как стало известно, на прошлой неделе Google запустила расширение Astra для Gemini Live, которое работает с видео в реальном времени. Возможно, эта технология тоже сыграет роль в очках Haean.

Тем временем Samsung продолжает работать над другими устройствами дополненной реальности. Например, проект Moohan — это гарнитура Android XR, которую мы уже видели на нескольких мероприятиях. Она, как и очки Haean, должна выйти в этом году и, похоже, компания планирует представить оба устройства вместе, хотя точные сроки пока не раскрываются. Инсайдер @Jukanlosreve утверждает, что Samsung хочет показать очки до конца года.



