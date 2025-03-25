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Gorovic
Видеокарта Yeston RX 9070 XT с ароматом океана, возможно, самая странная GPU года
Видеокарты с RGB, похоже, это уже прошлое. Yeston представила RX 9070 XT с запахом. Один вариант пахнет океаном, другой — цветами. Но заменять картридж придётся вручную.

                                                                   Источник изображения: Yeston

Компания Yeston представила необычную версию видеокарты Radeon RX 9070 XT, которая не только обладает высокой производительностью, но и имеет приятный аромат. Это идея сделала продукт уникальным на фоне других графических карт AMD, которые уже зарекомендовали себя как одни из лучших вариантов для геймеров.

Производители компьютерного оборудования давно оснащают свои устройства RGB-подсветкой, но теперь, похоже, появляется новый тренд — ароматизированное оборудование. Ранее мы видели ароматизированные ноутбуки, мыши и даже термопасту. Хотя это может показаться полезным для устройств, с которыми пользователь проводит много времени, некоторые решения, например, термопаста с ароматом, выглядят больше как маркетинговый ход.

Yeston решила пойти дальше и интегрировала диспенсер прямо в кожух своих видеокарт Radeon RX 9070 XT. Модель Sakura Atlantis Radeon RX 9070 XT имеет морской аромат, а Sakura Radeon RX 9070 XT отличается более цветочным запахом. Однако восприятие запахов субъективно: команда Gamers Nexus описала аромат как смесь автомобильного освежителя воздуха, духов, мягкого порошка и чистого белья.

Диспенсер с ароматом расположен внутри кожуха видеокарты рядом с одним из вентиляторов системы охлаждения. Когда вентилятор начинает работать, он распространяет запах по корпусу компьютера, создавая приятную атмосферу. Интенсивность запаха зависит от количества вентиляторов в системе и того, насколько хорошо циркулирует воздух.

Несмотря на оригинальность идеи, её реализация вызывает вопросы. Чтобы заменить модуль с ароматом, который со временем потеряет свою силу, потребуется полностью разобрать видеокарту, что может оказаться сложной задачей даже для опытных пользователей. 


#видеокарта #yeston rx 9070 xt
Источник: tomshardware.com
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