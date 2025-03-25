Несмотря на задержки и споры, Assassin’s Creed Shadows стал самым продаваемым физическим релизом года в Великобритании. Игра обогнала даже Monster Hunter Wilds и Star Wars Outlaws, собрав более 2 миллионов игроков.

Источник изображения: wccftech.com

Новый проект Assassin’s Creed Shadows стал крупнейшим релизом года в Великобритании. Несмотря на ошеломляющий успех Monster Hunter Wilds, который разошелся тиражом в 8 миллионов копий за считаные дни и достиг 1,3 миллиона одновременных игроков на Steam, проект Ubisoft сумел составить серьезную конкуренцию, сообщает Wccftech.

Количество игроков в Assassin’s Creed Shadows не только уже превысило два миллиона человек, но и продолжает быстро расти. Игра обошла Monster Hunter Wilds по продажам копий на физических носителях в Великобритании, став лидером этого года. На момент запуска Shadows собрала более миллиона игроков всего за первый день.

Однако нельзя сказать, что все шло гладко. Релиз Shadows сопровождался рядом сложностей, например, игра подверглась критике во время рекламной кампании и пережила несколько задержек. Однако эти трудности, похоже, пошли только на пользу, так как большинство игроков остались довольны результатом. Проекту удалось превзойти показатели двух предыдущих успешных частей серии — Assassin’s Creed Origins и Assassin’s Creed Odyssey.

Отметим также, что Assassin’s Creed Shadows за одну неделю продал больше копий, чем Star Wars Outlaws за три месяца. И этот факт стал определенным ударом для Ubisoft, поскольку сама компания признавала, что их игра по «Звездным войнам» не оправдала ожиданий, а для издателей Shadows стал последней надеждой выпустить действительно успешный проект после Assassin’s Creed Mirage, который не получил широкого признания. Тем не менее, Ubisoft продолжает поддерживать Assassin’s Creed Mirage, готовя к выпуску первое дополнение и регулярно обновляя игру модами.

Однако достижения Assassin’s Creed Shadows могут оказаться недолговечными. Ожидается выход таких громких проектов, как Call of Duty, Mario Kart 9 или Grand Theft Auto VI, которые способны затмить текущие успехи игры. Если хотя бы одна из этих игр выйдет в этом году, лидерство Shadows может «лопнуть».