SpaceX запустит уникальную миссию Fram2, в ходе которой астронавты впервые облетят Землю через Северный и Южный полюс. Экипаж проведет 22 эксперимента, включая первые рентгеновские снимки в космосе и исследования здоровья костей.

Источник изображения: SpaceX

SpaceX готовится к запуску уникальной миссии, которая станет первым в истории полетом астронавтов над полярными зонами Земли. Миссия Fram2 отправит четырех членов экипажа на борту корабля Crew Dragon по орбите, охватывающей Северный и Южный полюса. В течение четырех дней команда проведет около двух десятков научных экспериментов, затрагивающих важные области медицины и исследования космоса.

Запуск миссии запланирован на 31 марта, и это станет первой частной миссией, полностью посвященной исследованию полярных областей Земли из космоса. Финансирование проекта осуществляет миллиардер из сферы криптовалют Чун Ванг (Chun Wang), который также выступит командиром миссии. Вместе с ним на борту будут режиссер Янникке Миккельсен (Jannicke Mikkelsen), пилот Рабеа Рогге (Rabea Rogge) и врач Эрик Филипс (Eric Philips).

Источник изображения: SpaceX

Интресно, что название миссии отсылает к норвежскому судну Fram, известному своими полярными экспедициями. Для Вана, который известен своими необычными проектами, включая попытку посетить все 249 стран и территорий мира, это первый полет в космос после завершения обучения в Калифорнии. Полет состоится на модифицированном корабле Crew Dragon Resilience, который ранее использовался в миссии Polaris Dawn.

В программе миссии запланировано 22 эксперимента, среди которых впервые будет проведен рентген прямо в космосе в рамках проекта «SpaceXray». Другие исследования сосредоточены на проблемах потери костной массы и мышечной деградации у астронавтов. Также команда проверит возможность выращивания грибов в условиях микрогравитации для будущих длительных миссий, например, на Марс.

Особое внимание уделяется здоровью экипажа. После возвращения на Землю всех участников миссии подвергнут МРТ-сканированию, чтобы оценить влияние задержки диагностики на результаты. Уровень глюкозы в крови будет постоянно контролироваться для разработки методов ухода за астронавтами с диабетом. Исследования также охватывают проблемы здоровья женщин, анемию и другие физиологические изменения. Перед полетом экипаж также прошел вакцинацию от различных заболеваний и завершил тренировки, включая симуляции операций по возвращению и приводнению корабля.

В отличие от предыдущих полетов, на этом корабле установлена панорамная обзорная капсула вместо возможности выхода в открытый космос, что позволит экипажу сделать уникальные снимки полярных регионов нашей планеты. Для связи с Землей во время полета миссия будет использовать спутниковую сеть Starlink. Корабль стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 11:39 утра по местному времени.