Компания Google объявила о сотрудничестве с MediaTek для разработки седьмого поколения TPU. Такое решение направлено на снижение затрат и повышение эффективности чипов для искусственного интеллекта.

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Компания Google, традиционно сотрудничавшая с Broadcom в разработке специализированных чипов для искусственного интеллекта (ИИ), используемых в дата-центрах и облачных вычислениях, теперь переходит к сотрудничеству с тайваньской компанией MediaTek. Это решение связано с разработкой седьмого поколения TPU, которое, как ожидается, начнется в следующем году. Смена партнера может быть частью стратегии Google по снижению затрат и повышению эффективности.

Согласно отчету The Information, на который ссылается Reuters, Google выбрал MediaTek из-за его тесных связей с TSMC — ведущим производителем полупроводников. Это сотрудничество может обеспечить более выгодные условия производства по сравнению с Broadcom. Хотя Broadcom долгое время был эксклюзивным партнером Google в разработке ИИ-чипов, переход к MediaTek позволит компании сократить расходы. В прошлом году Google потратил на TPU до $9 миллиардов, и даже небольшая экономия на каждом чипе может принести значительную выгоду.

Несмотря на переход к MediaTek, Google не планирует полностью разрывать отношения с Broadcom. Компания продолжит сотрудничать в некоторых проектах и в переходный период. Однако основной акцент теперь сделан на MediaTek, чьи возможности в области производства и дизайна чипов могут помочь Google достичь своих целей по снижению затрат и повышению эффективности.

Одной из ключевых целей Google является усиление контроля над дизайном чипов и снижение зависимости от сторонних решений. Партнерство с MediaTek позволит компании активнее участвовать в разработке архитектуры TPU. Это особенно важно на фоне растущей конкуренции в сфере ИИ, где такие компании, как OpenAI и Meta, сильно зависят от GPU Nvidia и в случае дефицита чипов это может поставить их в невыгодное положение.

Стоит сказать, что Google уже обладает развитой экосистемой ИИ-оборудования, что дает ей преимущество перед конкурентами. Сотрудничество же с MediaTek, которое обещает повышение эффективности и снижение затрат, может еще больше укрепить позиции компании. Переход к MediaTek также подчеркивает растущую конкуренцию в индустрии ИИ-чипов. Google, стремясь снизить зависимость от Nvidia и других сторонних производителей, показал свою готовность инвестировать в собственные технологии, что может существенно укрепить позиции компании на рынке ИИ, где доминирование Nvidia пока остается слишком значительным.