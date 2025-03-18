В свет вышла долгожданная версия GIMP 3.0. Это крупное обновление популярного бесплатного графического редактора с открытым исходным кодом. Релиз завершает эру GIMP 2.10, который долгое время оставался стандартом среди бесплатных фоторедакторов.

Источник изображения: Gimp

Основной фокус разработчиков при создании GIMP 3.0 был направлен на переработку пользовательского интерфейса (UI). Однако за годы, прошедшие с момента последнего стабильного релиза, команда также добавила множество новых функций, улучшений и доработок, которые сделали программу более удобной и функциональной.

Одним из ключевых изменений стал переход на библиотеку GTK3, обеспечивающую гораздо лучшее масштабирование интерфейса на экранах с высоким разрешением (Hi-DPI). Это решает проблемы, с которыми сталкивались пользователи версии 2.10. Кроме того, улучшена поддержка тёмной темы, добавлена возможность уменьшения анимационных эффектов и улучшена работа с планшетами.

GIMP теперь поддерживает нативную работу на Wayland и X11, что делает его более современным и совместимым с актуальными технологиями. Также разработчики устранили множество багов, связанных с интерфейсом, повысив тем самым стабильность и удобство использования программы.

Помимо интерфейса, в редакторе появились важные функциональные улучшения. Среди них — оптмизация эффектов слоёв, улучшенное управление цветом, расширенная поддержка файловых форматов и доработанная работа с текстом. Даже талисман программы, Wilber, получил «новый слой краски», отмечает Tom's Hardware.

Обновление также принесло множество улучшений в удобство использования. Популярные функции, такие как «Слои», «Каналы» и «Контуры», были доработаны, а также оптимизированы рабочие процессы и сочетания клавиш. Особого внимания заслуживает новая функция off-canvas editing, которая позволяет инструментам рисования автоматически расширять холст по мере создания изображения.

Напомним, GIMP 1.X доминировал в категории бесплатных фоторедакторов восемь лет, а GIMP 2.X — целых двадцать. Однако команда разработчиков планирует сделать обновления более частыми, начиная с версии 3.X. Пользователи могут ожидать выхода следующей версии GIMP 3.2 уже в течение года. Хотя между точечными релизами будет меньше новых функций, они будут доходить до пользователей быстрее. Кроме того, команда GIMP призывает пользователей присоединиться к сообществу UX Design, чтобы помочь в формировании будущего интерфейса программы.