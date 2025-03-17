Китайская компания DeepSeek отказалась от монетизации своих технологий, делая ставку на исследования и инновации, в отличие от своих коллег из Кремниевой долины.

Источник изображения: Saradasish Pradhan / Unsplash

Китайская компания DeepSeek, один из ведущих игроков в области искусственного интеллекта, отказалась от коммерциализации своих технологий, что, как пишет Wccftech, противоречит трендам, заданным Кремниевой Долиной. В то время как многие компании стремятся монетизировать ИИ, DeepSeek делает акцент на инновациях и исследованиях.

Искусственный интеллект (ИИ) стал одной из ключевых технологий этого десятилетия, и его развитие требует огромных финансовых ресурсов. Однако DeepSeek отвергает этот подход. Компания отказалась от венчурного финансирования и сотрудничества с государственными структурами, чтобы сосредоточиться на достижении новых высот в области ИИ.

Основатель DeepSeek, миллиардер Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng), сознательно избегает сотрудничества с крупными технологическими гигантами, такими как Tencent и ByteDance. Он также не рассматривает инвестиции со стороны правительства, так как компания пока не заинтересована в масштабировании. Вместо этого DeepSeek активно вкладывается в исследования и разработки.

В то время как западные компании, такие как OpenAI, активно привлекают миллиарды долларов инвестиций, DeepSeek демонстрирует совсем иной подход. OpenAI, напримёр, ведет переговоры о привлечении до $40 миллиардов от инвесторов вроде SoftBank, чтобы укрепить свои позиции на рынке. DeepSeek же, напротив, считает, что для прорыва в ИИ не нужны «сотни миллиардов», а достаточно талантливых умов и чётко поставленной цели.

Однако стратегия DeepSeek имеет и свои минусы. Отказ от сотрудничества с крупными игроками открывает возможности для конкурентов, таких как Alibaba, которые активно продвигают свои ИИ-услуги. Благодаря более мощной инфраструктуре, эти компании привлекают крупных клиентов, что вероятно ставит под вопрос устойчивость DeepSeek в долгосрочной перспективе.

Несмотря на это, популярность моделей DeepSeek продолжает расти. Их использование как на локальном уровне, так и в интернете, значительно увеличилось с момента запуска, что свидетельствует о том, что компания пока сохраняет свои позиции на рынке.

В ближайшее время DeepSeek планирует выпустить новые модели R2 и V4. Однако для поддержания её текущего темпа продвижения компании потребуются дополнительные вычислительные ресурсы, что, вероятно, заставит ее рассмотреть варианты монетизации в будущем.