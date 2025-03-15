После жалоб пользователей на повреждение PCIe-контактов видеокарт, Asus тихо обновила Q-Release Slim, убрав проблемную металлическую деталь.

Источник изображения: Asus / Newegg

Asus тихо обновила функцию Q-Release Slim, убрав металлическую рамку, которая, как утверждалось, царапала контакты видеокарт. Изменения были замечены в новой материнской плате Asus ROG Crosshair X870E Apex. По данным Tom's Hardware, компания изменила конструкцию PCIe-слота, удалив металлический элемент между разъемами питания и данных, который мог повреждать контакты GPU.

Напомним, ранее в этом году Asus столкнулась с критикой со стороны энтузиастов из-за проблем с Q-Release Slim. Пользователи обнаружили, что функция повреждает PCIe-контакты видеокарт. Хотя царапины были поверхностными и не влияли на производительность или надежность GPU, проблема вызвала недовольство, особенно среди владельцев дорогих видеокарт и топовых материнских плат.

Asus прокомментировала ситуацию, заявив, что повреждения вызваны «типичным износом». В частности, было отмечено, что проблема может возникать при многократном (более 60 раз) снятии и установке видеокарты. При этом компания не обвиняла пользователей в неправильном использовании функции, но выпустила официальные рекомендации по безопасному извлечению GPU.

Asus также заверила, что любые проблемы, вызванные царапинами, покрываются гарантией. Пользователи, столкнувшиеся с повреждениями, могут обратиться в службу поддержки компании. Однако представители Asus North America не сделали дополнительных заявлений, в то время как китайское подразделение компании подтвердило, что работает над доработкой функции.

Конкуренты не остались в стороне. Gigabyte, через свое подразделение Aorus Japan, публично высмеяла Asus, заявив, что их функция EZ Latch Plus не царапает контакты видеокарт даже после 100 циклов использования. В подтверждение своих слов компания опубликовала демонстрационное видео.

Несмотря на отсутствие официального заявления Asus, новая версия Q-Release Slim уже доступна. На материнской плате, представленной на Newegg, заметны изменения в дизайне PCIe-слота. Хотя тесты, подтверждающие отсутствие проблемы с царапинами, еще не проводились, удаление металлического элемента, контактирующего с контактами GPU, должно решить проблему.

Asus не планирует отзыв материнских плат с проблемной функцией. Вероятно, это связано с тем, что проблема затрагивает в основном энтузиастов, которые часто снимают и устанавливают видеокарты. Для большинства пользователей, которые устанавливают GPU один раз и используют его до апгрейда, эта проблема неактуальна.