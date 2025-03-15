Спрос на RX 9070 XT оказался настолько высоким, что карты исчезли с полок за считанные дни. AMD обещает вернуть их в продажу по стартовой цене, но неизвестно, когда это произойдет.

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Дэвид МакАфи (David McAfee), вице-президент AMD, назвал спрос на новые видеокарты RX 9070 XT беспрецедентным. Как пишет Tom's Hardware, ссылаясь на интервью AMD ресурсу HotHardware, он рассказал, что запуск архитектуры RDNA 4 стал знаковым событием для компании. «Запуск RDNA 4 стал важной вехой для нашего графического бизнеса. Спрос был очень, очень высоким по всему миру», — заявил МакАфи.

Видеокарты RX 9070 XT и RX 9070, вышедшие чуть более недели назад, по сути ознаменовали начало эры RDNA 4. Несмотря на стартовую цену в $599 и $549 соответственно, уже через неделю после релиза эти GPU практически исчезли с полок. Официальные розничные продавцы либо распродали все модели, либо подняли цены выше рекомендованной стоимости на 22%.

МакАфи объяснил, почему поддерживать адекватные цены и достаточный уровень запасов для видеокарт является сложной задачей. «Мы упаковываем чип, устанавливаем цену, отправляем продукт на рынок и контролируем весь процесс от начала до конца», — отметил он. Однако с видеокартами ситуация иная: AMD сотрудничает с множеством партнеров (AIB), которые производят различные модели на основе чипов компании, а затем продают их через розничные сети.

«На сегодняшний день наш приоритет — восстановить запасы у всех партнёров», — подчеркнул МакАфи. Он также отметил, что процесс поставок от AMD к партнёрам и далее на полки магазинов занимает значительное время. Однако компания уже стала работать над ускорением этого процесса, включая поставки чипов Navi 48 партнёрам.

AMD пообещала, что после восстановления поставок RX 9070 XT будут доступны по стартовой цене в $599. Это подтверждает ранее данное обещание компанией о том, что рекомендованная цена RDNA 4 не ограничивается периодом запуска, а сохранится на протяжении всего жизненного цикла продуктов. Однако скептики напоминают, что цены на видеокарты, особенно Nvidia, часто остаются выше MSRP долгое время после релиза.

МакАфи оптимистично настроен в отношении будущего RX 9070 XT и текущего положения AMD на рынке. «По мере восстановления каналов поставок вы увидите больше доступных карт, и не только по стартовым ценам, но и в других ценовых категориях в течение этого квартала, второго квартала и далее», — заявил он.

Стоит сказать, что успех RX 9070 XT и Ryzen 9 9800X3D укрепил уверенность AMD в своих продуктах. Компания считает, что у её самая конкурентоспособная линейка продуктов в отрасли, охватывающая ноутбуки, настольные ПК, решения для предприятий и многое другое. Одновременно AMD пока не планирует возвращаться к производству флагманских видеокарт высшего ценового сегмента, сосредоточившись на более доступных GPU.