JP Morgan прогнозирует, что AMD сможет достичь двузначного роста выручки в 2025 году благодаря успехам в сегментах GPU для искусственного интеллекта, серверных и игровых решений.

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Несколько месяцев назад аналитики Уолл-стрит скептически оценивали перспективы AMD в сегменте процессоров для искусственного интеллекта (ИИ). В декабре 2024 года Wolfe Research даже заявил, что «AMD не сможет задавать тон в сфере ИИ в 2025 году». Также президент компании comma.ai Джордж Хотц (George Hotz) в январе 2025 года добавил, что «никто в comma не хочет иметь дело с AMD». Однако, как сообщает издание Wccftech приводя слова аналитика JP Morgan Харлана Сура (Harlan Sur), ситуация начала меняться в пользу AMD.

JP Morgan провел встречи с генеральным директором AMD Лизой Су (Lisa Su), после чего пришёл к выводу, что команда AMD стала более уверенной в достижении двузначного роста выручки (более 20%) и увеличения прибыли в 2025 году. Харлан Сур выделил четыре ключевых фактора, которые будут способствовать успеху AMD:

Рост доли рынка в сегменте серверных процессоров.

Укрепление позиций на рынке настольных и портативных процессоров на фоне улучшения спроса.

Развитие циклических бизнесов, таких как игровые и встраиваемые решения.

Сильный рост бизнеса ИИ GPU, который, по прогнозам, увеличится более чем на 60% в 2025 году.

Аналитики отмечает, что AMD набирает обороты перед «активным запуском новой платформы MI350 во второй половине года», а в качестве примера приводится недавний заказ Oracle на MI355 GPU, который включает первоначальную партию из 30 000 GPU MI355X для создания кластера, ориентированного на задачи обучения и вывода моделей ИИ.

AMD активно работает над переходом своих крупных клиентов, включая Microsoft, Meta и Oracle, на платформу MI350 к середине года. Всё это делается в преддверии запуска следующего поколения MI400 в 2026 году, которое будет поддерживать кластеры с более чем 100 000 GPU.

Сур также подчеркивает: «Главный посыл заключается в том, что сильный и диверсифицированный портфель решений AMD для центров обработки данных, предприятий и клиентов обеспечит значительный рост в 2025 году благодаря увеличению доли рынка, улучшению спроса и растущему интересу к новым ИИ-решениям».

В дополнение к успехам AMD, Reuters сообщает, что TSMC призвала NVIDIA, AMD и Broadcom приобрести доли в возможном совместном предприятии с Intel. В рамках этой инициативы TSMC будет управлять производственными мощностями Intel, что может повлиять на всю отрасль полупроводников.