Microsoft заявила о прорыве в квантовых вычислениях с чипом Majorana 1, но учёные сомневаются в достоверности результатов, назвав их ненадежными.

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Microsoft представила свой новый квантовый чип Majorana 1, заявив, что он использует топологическую архитектуру, способную вместить миллион кубитов в один процессор. Однако научное сообщество отнеслось к этим заявлениям скептически. Профессор физики и астрономии Университета Питтсбурга Сергей Фролов (Sergey Frolov) заявил изданию The Register: «Это технология, основанная на базовой физике, которая до сих пор не доказана».

Многие ученые выразили сомнения в прорыве Microsoft. Фролов даже назвал чип Majorana 1 «по сути, мошенническим проектом». Он напомнил, что подобные вопросы возникали и раньше, особенно после того, как компания отозвала свою статью 2018 года о частицах Majorana. Другие исследователи также указали на отсутствие в представленных данных ключевых деталей.

Фролов отметил, что общался с коллегами, которым Microsoft предоставила свои данные. По его словам, «люди не были впечатлены, и было много критики». Компания планирует представить свои разработки на глобальном саммите Американского физического общества (APS) с 15 по 20 марта, но есть сомнение, что это развеет общий скептицизм и не даст ответов на все вопросы. Фролов также подчеркнул, что результаты, связанные с частицами Майораны, вызывают сомнения, а без них заявленные топологические кубиты не смогут работать.

Тем не менее, презентация Microsoft может пролить свет на новые детали. Если квантовый процессор окажется неработоспособным, это будет означать отсутствие коммерческой ценности, что поставит компанию в невыгодное положение. В таком случае Microsoft окажется в ситуации, где она потратила значительные ресурсы на тупиковое направление.

В свою защиту Microsoft заявила, что статья о Majorana 1 была отправлена в журнал Nature в марте 2024 года и опубликована в феврале 2025. С тех пор прошёл год. Сотрудник компании Четан Наяк (Chetan Nayak) отметил, что с тех пор был достигнут значительный прогресс, который будет представлен на саммите APS.

Microsoft утверждает, что её чип способен «наблюдать и контролировать частицы Majorana для создания более надёжных и масштабируемых кубитов». Однако эти частицы, о которых впервые стали говорить в 1937 году, до сих пор не имеют экспериментального подтверждения. Это и вызывает сомнения у учёных, которые считают маловероятным, что Microsoft удалось обнаружить и использовать их в своем процессоре.

Очевидно, что квантовые вычисления обещают революцию в обработке данных, но технология остаётся крайне сложной. За более чем 40 лет исследований ни одной компании не удалось создать коммерчески жизнеспособный квантовый чип. Помимо Microsoft, над этой задачей работают IBM, Quantum Brilliance, QCI и другие, каждая из которых использует свой подход. Рынок квантовых вычислений к 2030 году может достичь $20–30 млрд, а компания, первой предложившая коммерческое решение, получит огромные преимущества.