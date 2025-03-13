Перенос производства из Китая и новые тарифы США вынуждают Asus пересматреть стратегию цен. Компания обещает минимизировать рост цен, но полностью избежать повышения не удастся.

Источник изображения: Tom's Hardware

Компания Asus заявила, что может повысить цены на свою продукцию в конце этого года из-за переноса производственных мощностей за пределы Китая. Несмотря на подготовку к изменениям в геополитической ситуации, компания признала, что новые тарифы и затраты на организацию производства могут повлиять на стоимость товаров для потребителей.

На конференции с инвесторами и аналитиками заместитель генерального директора Asus отметил: «Мы конечно постараемся удержать затраты на разумном уровне. Однако, по мере дальнейшей настройки производственных линий, возможно, нам придётся частично компенсировать эти расходы за счёт клиентов». Он также добавил, что некоторые конкуренты уже начали корректировать розничные цены, но Asus сделает всё возможное, чтобы минимизировать влияние изменений на своих покупателей.

Чтобы избежать ожидаемых тарифов со стороны нового правительства США, производители ПК и компонентов активно переносят производство из Китая. Крупные компании, такие как Dell и HP, уже несколько лет развивают производство в других странах, что позволило им смягчить влияние трамповских тарифов. Asus также перестраивает свои цепочки поставок, но этот процесс потребует времени и значительных инвестиций.

Планируется снизить влияние тарифов на клиентов за счёт внутренних мер, таких как оптимизация производства и управления запасами. При этом компания намерена покрыть часть затрат, чтобы сохранить конкурентоспособные цены. Однако, если тарифы окажутся слишком высокими или долгосрочными, Asus может частично переложить расходы на потребителей, но только в минимально необходимом объёме.

В Asus подчеркнули: «Мы видим, что некоторые бренды уже начали корректировать розничные цены, чтобы коменсировать свои расходы. Но для Asus приоритетом остаётся предложение, которое будет наиболее конкурентоспособным как по качеству обслуживания, так и по цене». Компания даже готова временно снизить маржинальность, чтобы избежать резкого роста цен и сохранить баланс между конкурентоспособностью и финансовой устойчивостью.