MSPM0C1104 — это новый микроконтроллер размером с крупинку чёрного перца. Он оснащён процессором Cortex-M0+, 1 КБ оперативной памяти и поддерживает интерфейсы UART, SPI и I2C.

Источник изображения: Texas Instruments (TI)

На выставке Embedded World 2025 компания Texas Instruments (TI) анонсировала микроконтроллер MSPM0C1104, который охарактеризован как самый маленький в мире контроллер. Его площадь составляет всего 1,38 мм² и равняется примерно горошине чёрного перца. Устройство на 38% компактнее ближайших аналогов, а оптовая цена составит примерно 20 центов. Основными областями применения станут медицинские носимые устройства и персональная электроника.

MSPM0C1104 — это полноценный микроконтроллер, несмотря на свои крошечные размеры. Он оснащён 32-битным процессором Arm Cortex-M0+ с тактовой частотой до 24 МГц, 1 КБ оперативной памяти и до 16 КБ флэш-памяти. Как отмечает компания, устройство включает все необходимые компоненты для автономной работы и идеально подходит для компактных гаджетов.

Среди важных характеристик микроконтроллера отмечается 12-битный аналого-цифровой преобразователь с тремя каналами, шесть универсальных входов/выходов, а также поддержка стандартных интерфейсов связи, таких как UART, SPI и I2C. В Texas Instruments подчёркивают, что высокая точность и скорость встроенных аналоговых компонентов делают MSPM0C1104 особенно полезным для устройств, требующих функций измерения и управления.

MSPM0C1104 стал самым маленьким представителем линейки MSPM0 от TI. Он будет востребован в устройствах, где критически важен каждый миллиметр пространства, например, в беспроводных наушниках или медицинских зондах. Компания утверждает, что новый микроконтроллер позволит создавать более передовые устройства даже в таких миниатюрных форматах.

Микроконтроллер способен работать в диапазоне температур от –40°C до 125°C, что делает его пригодным для использования в сложных условиях. Кроме того, он отличается низким энергопотреблением — всего 87 мкА/МГц в активном режиме и 5 мкА в режиме ожидания с сохранением данных в оперативной памяти. Также в устройство встроен звуковой сигнализатор.

При оптовых заказах, как мы отметили выше, MSPM0C1104 обойдётся всего в 20 центов за штуку. Для тех, кто хочет протестировать устройство, TI предлагает набор для разработки MSPM0C1104 LaunchPad за $5,99. Однако, как отмечает Tom's Hardware, для проектов, где не требуется минимальный размер, можно рассмотреть более мощные альтернативы, такие как Raspberry Pi RP2040, который поддерживает более 100 сторонних плат и стоит значительно меньше — $1.