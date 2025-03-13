Бывший генеральный директор Cadence Design Systems, стал новым руководителем Intel. Он пообещал сделать компанию более клиентоориентированной и инновационной.

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Корпорация Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) на должность постоянного генерального директора, сообщает издание Tom's Hardware. Это стало самым важным шагом для компании за последнее время, которая ищет пути укрепления своих позиций на рынке полупроводников. Тан, известный своей экспертизой в этой области, займёт пост с 18 марта, сменив временных руководителей Дэвида Зинснера (David Zinsner) и Мишеля Холтхауса (Michelle Holthaus).

В своём заявлении Лип-Бу Тан подчеркнул, что под его руководством Intel станет компанией, ориентированной на инженерные решения. «Мы будем разрабатывать лучшие продукты, прислушиваться к нашим клиентам и нести ответственность за данные обещания, чтобы укрепить доверие», — заявил он. Тан также отметил, что Intel будет регулярно анализировать свои достижения и принимать стратегические решения для ускорения прогресса.

«Мы не можем воспринимать ничего как должное. В областях, где у нас есть преимущество, мы будем его усиливать. Там, где мы отстаём, будем идти на обдуманные риски, чтобы совершить рывок. А в тех сферах, где прогресс идёт медленнее, чем ожидалось, найдём новые способы ускориться», — добавил Тан.

Сообщается, что Тан имеет богатый опыт в технологической индустрии. С 2009 по 2021 год он занимал пост гендиректора Cadence Design Systems, где под его руководством выручка компании удвоилась, а стоимость акций выросла более чем на 3,200%. Поэтому, его назначение в Intel рассматривается как шаг к восстановлению лидерства компании на рынке полупроводников.

Фрэнк Йери (Frank Yeary), независимый председатель совета директоров Intel, высоко оценил назначение Тана. «Лип-Бу — исключительный лидер, чья экспертиза в технологической индустрии, глубокие связи в экосистеме полупроводников и доказанный опыт создания стоимости для акционеров делают его идеальным кандидатом для Intel», — заявил Йери.

В свою очередь, Тан также выразил благодарность за возможность возглавить Intel. «Для меня большая честь присоединиться к Intel в роли генерального директора. Я вижу значительные возможности для преобразования нашего бизнеса, чтобы лучше служить клиентам и создавать ценность для акционеров», — сказал он.

Йери также поблагодарил временных руководителей Зинснера и Холтхаус за их вклад. «Их дисциплина и фокус стали источником стабильности для компании в этот переходный период», — отметил он.

Отмечается, что Тан является не только опытным руководителем, но и успешным инвестором. Он является основателем Walden Catalyst Ventures и председателем Walden International. Его академические достижения включают степени в области физики, ядерной инженерии и MBA, а в 2022 году он был удостоен высшей награды Ассоциации полупроводниковой промышленности — премии Роберта Н. Нойса (Robert N. Noyce Award).