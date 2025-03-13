Илон Маск, некогда символ инноваций, теперь становится главной проблемой Tesla. Падение акций, протесты у шоурумов и растущая конкуренция ставят под вопрос будущее компании.

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Акции Tesla на днях рухнули на 15%, что стало самым резким падением за последние пять лет. А с декабря стоимость акций снизилась более чем на 50%. Владельцы электромобилей Tesla, разочарованные действиями Илона Маска (Elon Musk) в поддержку администрации Трампа, стали продавать свои автомобили с большими убытками. При этом, как пишет TheVerge, шоу-румы Tesla по всей стране постепенно становятся местом массовых протестов против компании.

Несмотря на кризис, Маск рассчитывает на поддержку Дональда Трампа (Donald Trump), который заявил на платформе Truth Social: «Я куплю новый автомобиль Tesla завтра утром, чтобы выразить уверенность и поддержку Илону Маску, великому американцу». Однако эксперты считают, что для восстановления репутации Tesla потребуется нечто большее, чем символические жесты.

Основная проблема Tesla на сегодня — падение продаж. В 2024 году компания произвела на 4% меньше автомобилей, чем в предыдущем году, а выручка осталась на прежнем уровне. В Калифорнии, крупнейшем рынке Tesla в США, продажи упали на 8% в четвертом квартале 2024 года и на 12% за год. В Европе и Китае ситуация еще хуже: в Германии продажи сократились на 76%, а в Китае Tesla проигрывает местным производителям, таким как BYD.

Еще одна проблема заключается в устаревшем модельном ряде. Model X и Model S, выпущенные 10 и 15 лет назад, практически не обновлялись. Model 3 и Model Y, которые приносят основную выручку, были модернизированы, но конкуренты, такие как Hyundai, Kia и General Motors, уже предлагают более современные электромобили.

Одновременно Маск годами обещал выпустить доступный электромобиль за $25 000, но вместо этого сосредоточился на Cybertruck, который стал по общему мнению провалом. В 2023 году было продано всего 40 000 таких машин при прогнозе в 500 000, а инвесторы опасаются, что новый бюджетный автомобиль Tesla вобще может «съесть» продажи Model 3 и Model Y.

Сам Маск считает, что будущее Tesla в беспилотных автомобилях и роботах. Он заявил: «Я думаю, что выпуск обычного автомобиля за $25 000 бессмысленен». Однако конкуренты, такие как Waymo, уже запустили коммерческие беспилотные такси, в то время как Tesla сталкивается с исками за ложные обещания о полной автономности своих машин.

Личность Маска стала ещё одной проблемой для Tesla. Его скандальные высказывания, поддержка правых политиков и эксцентричное поведение отпугнули многих клиентов. Ситуация усугубляется актами вандализма: поджигаются зарядные станции, а автомобили Tesla помечаются оскорбительными надписями. В Сиэтле четыре Cybertruck были уничтожены в результате поджога. Все эти инциденты лишь усиливают негативный имидж бренда.

При этом акционеры пока поддерживают Маска, утвердив его многомиллиардный пакет выплат. Однако члены совета директоров, включая Робина Денхольм (Robyn Denholm) и Джеймса Мердока (James Murdoch), начали продавать свои акции. По мнению экспертов, если Tesla продолжит терять доверие клиентов и инвесторов, её шансы на восстановление будут минимальными.