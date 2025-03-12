Новая модель Gemma 3 от Google установила новый стандарт производительности среди одноускорительных систем, опередив Llama и DeepSeek.

Источник изображения: Google

Компания Google представила Gemma 3, новую версию своей открытой модели искусственного интеллекта (ИИ), созданной на основе той же технологии, что и Gemini AI. Разработчики позиционируют Gemma 3 как наиболее мощную ИИ-модель, способную работать на одном графическом процессоре (GPU). Модель предназначена для использования разработчиками, создающими ИИ-приложения, которые могут функционировать на различных устройствах, от телефонов до рабочих станций, поддерживая более 35 языков, а также анализируя текст, изображения и короткие видеоролики.

Google утверждает, что Gemma 3 является «лучшей в мире моделью с одним ускорителем», превосходя конкурентов, таких как Llama от Facebook, DeepSeek и OpenAI, по производительности на хосте с одним GPU. Модель оптимизирована для работы на GPU Nvidia и специализированном ИИ-оборудовании. Улучшенный кодировщик изображений Gemma 3 поддерживает изображения с высоким разрешением и нестандартными пропорциями.

Вместе с Gemma 3 представлена ShieldGemma 2, система классификации безопасности изображений, предназначенная для фильтрации входных и выходных изображений на предмет контента, классифицированного как откровенный, опасный или содержащий насилие.

Несмотря на заявленные передовые возможности, Google также подчёркивает, что «улучшенная производительность Gemma 3 в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика) может выявлять нежелательное использование и злоупотребления моделью при создании различных вредных и опасных веществ.

Вопрос о том, что именно представляет собой «открытая» или «с открытым исходным кодом» ИИ-модель, остается предметом дискуссий. В случае с Google Gemma основной акцент делается на лицензии компании, которая ограничивает возможности использования модели.

Одновременно Google продолжает продвигать Gemma с помощью Google Cloud credits, а академическая программа Gemma 3 позволит исследователям подать заявку на получение кредитов на сумму 10 000 долларов для ускорения своих исследований. По словам Сундар Пичаи (Sundar Pichai), компания видит большой потенциал в развитии ИИ и стремится предоставить разработчикам инструменты для создания инновационных решений.