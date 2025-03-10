Использование чипов A16 в новом iPad может быть связано с планами Apple избежать новых пошлин, а возможно и укрепить свои позиции на рынке бюджетных устройств.

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Apple недавно представила новый базовый iPad 11-го поколения, оснащённый чипом A16. Хотя сам планшет ждали, выбор процессора стал неожиданностью, пишет издание 9to5Mac. Ранее ходили слухи, что устройство получит чип A17 Pro, однако этого не произошло. В свою очередь A16 может предоставить Apple определённые преимущества, позволяя компании удерживать цену продукта на уровне $349 в краткосрочной перспективе. А всё дело в том, что эти чипы производятся в США.

Партнёр Apple, компания TSMC, начала производство 4-нм чипов в США на своем новом заводе в Аризоне в прошлом году. Хотя объёмы производства пока ниже, чем на Тайване, это все равно, по мнению экспертов, является большим шагом вперед. При этом TSMC начала производить чипы A16 на заводе в Аризоне, что изначально казалось странным, поскольку не было ясно, в каком продукте именно эти чипы будут использоваться.

Согласно информации, A16 SoC от Apple в настоящее время производится на первом этапе Fab 21 компании TSMC в Аризоне в небольших количествах. Объём возрастет, когда будет завершён второй этап Fab 1 и производство будет запущено, позволив проекту достичь своей цели по производству в первой половине 2025 года».

Хотя Apple не подтвердила, использует ли iPad 11 чипы A16, произведенные в США, это кажется вероятным. К тому же, как отмечает Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, использование чипов A16, произведенных в США, в новом iPad является стратегическим ходом, учитывая надвигающиеся угрозы введения тарифов со стороны администрации Трампа. Apple в таком случае может получить определённые льготы, поскольку чип произведен в США, что позволит компании сохранить свою прибыль на одном из самых доступных продуктов и предотвратит повышение цен.

Новости о тарифах постоянно меняются, и пока неясно, будут ли введены какие-либо долгосрочные тарифы. Тем не менее, для Apple не будет лишним заявить, что у них есть продукт, в котором впервые используется кремний, произведенный в США.