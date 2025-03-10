Компания задерживает выпуск новых функций Siri из-за технических проблем и внутренних разногласий. Инженеры Apple борются с багами, а руководство сомневается в качестве новых функций Siri.

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Apple официально объявила о задержке выпуска обещанных функций Siri в iOS 18. Новые возможности, такие как учёт личного контекста, распознавание происходящего на экране и действия внутри приложений, будут выпущены в течение следующего года. Компания не предоставила чётких объяснений причин задержки, но, по данным Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, проблемы связаны с устаревшей инфраструктурой Siri и внутренними разногласиями.

Одной из главных проблем является то, что Apple не успела создать единую систему для обработки всех запросов Siri. В результате, в iOS 18 существуют две отдельные системы: одна для обработки старых команд, таких как установка таймеров и совершение звонков, а другая — для более сложных запросов. Как отмечает Bloomberg, «текущая версия Siri в iOS 18 по сути имеет два мозга: один, который управляет устаревшими командами Siri, такими как таймеры и совершение звонков, и другой, который обрабатывает более сложные запросы». При этом разделение системы усложняет разработку и снижает эффективность работы Siri.

Apple планирует объединить обе системы в iOS 19, но это не поможет реализовать обещанные функции в iOS 18. Скорее всего, компания решит дождаться выхода новой системы в iOS 19, чтобы выпустить более продвинутые функции Siri.

Помимо технических проблем, разработка новых функций столкнулась и с внутренними трудностями. Инженеры Apple спешно исправляют многочисленные ошибки, и, по их мнению, новые функции не будут готовы раньше следующего года, возможно, не раньше версии iOS 19.3.

Руководитель разработки программного обеспечения Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) также выразил обеспокоенность тем, что текущая реализация новых функций не соответствует тому, как они были представлены в рекламе. По словам источников, «в преддверии последней задержки руководитель разработки программного обеспечения Крейг Федериги (Craig Federighi) и другие руководители выразили обеспокоенность внутри компании тем, что функции не работают должным образом или так, как было заявлено в ходе их личного тестирования».

В связи с этим, некоторые сотрудники Apple ставят под сомнение эффективность руководства ИИ-подразделения и считают, что без изменений в руководстве компания продолжит отставать в сфере искусственного интеллекта.

Некоторые пользователи критикуют Apple за рекламу функций, которые ещё не работают, отмечая, что «совершенно неприемлемо рекламировать функции, которые еще не работают. И точка!». По их мнению, Apple должна была извлечь урок из истории с AirPower и не анонсировать функции, в возможности реализации которых она не уверена.