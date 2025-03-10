Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с четырьмя покупателями, заинтересованными в покупке TikTok. Сделка может быть заключена в ближайшее время.

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Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что ведет переговоры с четырьмя потенциальными покупателями американского бизнеса TikTok. По его словам, сделка может быть заключена в ближайшее время. «Мы работаем с четырьмя разными группами, и многие хотят это приобрести», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. Он не назвал конкретных претендентов, но отметил, что «все четыре варианта хорошие». Об этом сообщил Bloomberg.

TikTok, принадлежащий компании ByteDance, должен завершить сделку по продаже своих активов в США до 5 апреля. В противном случае приложение может быть запрещено в стране согласно закону, принятому во время администрации Байдена. Трамп ранее уже переносил крайний срок сделки с 19 января, чтобы избежать блокировки TikTok, а на прошлой неделе он заявил, что готов снова продлить сроки, если это будет необходимо. Однако он считает, что соглашение может быть достигнуто в течение месяца. Президент также настаивает, что США должны получить 50% доли в компании в качестве условия сделки.

При этом ByteDance, базирующаяся в Пекине, пока не выразила заинтересованности в продаже своего американского бизнеса. Генеральный директор компании Шоу Чжу (Shou Chew) встречался с Трампом в декабре и присутствовал на инаугурации в начале этого года. Чжу всё ещё предпринимает усилия, чтобы развеять опасения американских законодателей относительно национальной безопасности и сохранить возможность работы в США, не продавая бизнес.

Напомним, стоимость ByteDance, по оценкам ключевых инвесторов, таких как SoftBank Group, превышает $400 млрд. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, несмотря на неопределенность вокруг американского бизнеса TikTok. При этом США являются ключевым рынком для TikTok и оценивается в $50 миллиардов (по данным прошлого года).

Немаловажно, что китайское правительство также должно одобрить любую потенциальную сделку, но пока Пекин не выражает поддержки таким планам. По данным Bloomberg, власти Китая рассматривали вариант, при котором Илон Маск (Elon Musk) мог бы приобрести TikTok в США, но предпочтение отдаётся сохранению платформы в составе ByteDance. Сам же Маск заявил, что не заинтересован в покупке.

Среди публичных претендентов на TikTok — группа миллиардера Фрэнка Маккорта (Frank McCourt) и сооснователя Reddit Алексиса Оганяна (Alexis Ohanian), а также предложение о слиянии от компании Perplexity AI. Трамп также упомянул имя основателя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), при этом TikTok уже сотрудничает с Oracle в вопросах хранения данных американских пользователей.