Постоянные изменения в политике пошлин администрации Трампа создают неопределенность для производителей игр и геймеров. Цифровые копии игр также начинают дорожать.

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Планируемое введение Дональдом Трампом пошлин на товары из Мексики, откуда в США поступает значительное количество видеоигр на дисках, может серьёзнейшим образом повлиять на рынок физических носителей. Аналитик Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) отметил, что эти меры могут не только сократить тиражи дисков, но и повлиять на рост цен на цифровые версии игр.

По его словам, повышение стоимости дисковых версий может подтолкнуть разработчиков к увеличению цен на цифровые копии, чтобы сохранить баланс между форматами. В результате стандартные издания игр могут подорожать до $85-90, а лимитированные и коллекционные версии станут ещё дороже.

В данный момент физические носители остаются в относительной «безопасности», так как Трамп временно освободил Мексику от новых пошлин на месяц. Однако тарифы против Китая уже стали сказываться на росте цен на игровые консоли и видеокарты. Тем не менее, так как Microsoft и Nintendo частично перенесли производство за пределы Китая, это поможет смягчить влияние пошлин на стоимость игровых приставок.

Ситуация в целом остается нестабильной. Пошлины могут измениться, быть отменены или, наоборот, усилены в любой момент. В связи с этим многие производители, не только в игровой индустрии, уже начали переносить свои производства из Китая, чтобы избежать постоянных изменений в торговой политике США.

Отметим, что переход на цифровые версии игр становится всё более массовым, что делает физические носители нишевым продуктом. Даже игры на дисках требуют загрузки обновлений и подключения к онлайн-сервисам, что сближает их с цифровыми копиями. И если пошлины останутся в силе, рост цен на физические издания может ускориться, а покупка игр на дисках станет слишком дорогим удовольствием.

Тем не менее, эксперты надеются, что ситуация изменится, прежде чем стандартная версия игры достигнет цены в $100. Пока же переход от $60 к $70 за AAA-игры в 2020-х годах позволяет избежать ещё более резкого роста цен на цифровые копии.