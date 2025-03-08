В 2025 году США столкнулись с настоящим законодательным бумом в сфере ИИ. Среди предложений — законы о регулировании высокорискового ИИ и его использовании в медицине. Однако эксперты говорят о настоящем хаосе в этой области законодательства США.

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За первые два месяца 2025 года в США было предложено 781 законопроект, связанный с искусственным интеллектом (ИИ). Эти данные предоставлены онлайн-инструментом, который ведёт консалтинговая фирма MultiState, а расскзал об этом TechCrunch. Число уже превышает общее количество законопроектов об ИИ, предложенных за весь 2024 год (743). Для сравнения, в 2023 году законодатели на уровне штатов и федеральном уровне предложили менее 200 подобных законопроектов.

Среди недавно предложенных инициатив значится особый законопроект H.B. 1331 из Мэриленда, который регулирует разработку и использование высокорискового ИИ при принятии важных решений. В Техасе предложен масштабный Закон Texas Responsible AI Governance Act, а в Массачусетсе законопроект, получивший название HD 3750 и обязывающий страховые компании раскрывать использование ИИ при рассмотрении страховых случаев.

Активность на уровне штатов во многом связана с бездействием на федеральном уровне. Конгресс до сих пор не смог принять всеобъемлющую стратегию регулирования ИИ, сравнимую с европейским «Актом об искусственном интеллекте» (EU AI Act), что привело к тому, что штаты берут инициативу в свои руки, создавая собственные законы.

Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) не проявляет интереса к жёсткому регулированию ИИ. При том, что в конце января Трамп подписал указ, предписывающий федеральным агентствам способствовать развитию ИИ, «свободного от идеологических предубеждений», который способствует «человеческому процветанию, экономической конкурентоспособности и национальной безопасности», он пока не поддержал ни одного крупного законопроекта об ИИ на уровне Конгресса.

Ситуация с регулированием ИИ в США всё больше напоминает хаос. Штаты активно предлагают свои законы, в то время как федеральное правительство не может выработать единый подход, создавая риск фрагментации законодательства и усложняя создание единых стандартов для разработчиков и пользователей ИИ.