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Gorovic
Лунный модуль Athena вышел из строя и завершил миссию через день после посадки
Второй лунный зонд Intuitive Machines вышел из строя из-за проблем с солнечными панелями в условиях экстремальных температур.

                                                   Источник изображения: Intuitive Machines

Лунный модуль Athena компании Intuitive Machines перестал работать всего через день после посадки на южный полюс Луны. Аппарат приземлился, но затем перевернулся, что привело к преждевременному завершению миссии. Несмотря на это, компания заявила, что успела «ускорить выполнение нескольких программных задач и этапов, связанных с полезной нагрузкой», а также запустить часть экспериментов до того, как модуль окончательно вышел из строя.  

Это уже второй случай, когда Intuitive Machines удалось посадить аппарат на Луну, но миссия завершилась неудачно. В феврале этого года их модуль Odysseus также перевернулся после посадки, продолжив неудачи компании технического характера, несмотря на амбициозные планы по освоению Луны.  

Проблемная миссия Athena началась спустя несколько месяцев после того, как NASA выбрало Intuitive Machines для разработки лунной системы связи. Контракт, предположительно, может достигать $4,8 миллиардов, хотя гарантированная сумма составляет лишь $150 миллионов, а само сотрудничество является частью программы NASA по коммерциализации лунных исследований.  

Intuitive Machines объяснила, что ориентация солнечных панелей Athena, направление солнечного света и экстремально низкие температуры в кратере, где приземлился модуль, не позволили аппарату перезарядить батареи. «Миссия завершена, и команды продолжают анализировать данные, собранные в ходе миссии», — сообщили в компании в пятницу.  

Несмотря на раннее завершение, Intuitive Machines удалось развернуть эксперимент NASA под названием Polar Resources Ice Mining Experiment. Этот эксперимент включает бур, способный проникать на глубину до трёх футов (около метра) в лунную поверхность для поиска льда.  

Не уточняется, какие ещё эксперименты удалось запустить, но на борту Athena находились ровер с технологией Nokia для сотовой связи и твердотельный лунный центр обработки данных. Эти технологии могли бы стать значительным шагом в развитии инфраструктуры для будущих лунных миссий, отмечает TechCrunch. 

Миссия Athena, по сути, стала ещё одним напоминанием о сложностях освоения Луны, а Intuitive Machines продолжает работать над улучшением своих технологий, несмотря на неудачи, а анализ данных, собранных Athena, может помочь в подготовке будущих миссий, включая те, которые будут проводиться в рамках контракта с NASA.

#лунный модуль #athena
Источник: techcrunch.com
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