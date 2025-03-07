После скандала с дефектными RTX 5090 и RTX 5080 Nvidia заверила пользователей в отсутствии аналогичных проблем у мобильных версий GPU. Однако вопросы остались.

Источник изображения: Nvidia

Компания Nvidia заявила, что мобильные графические процессоры серии RTX 50 не страдают от проблемы с отсутствующими блоками ROP, которая ранее была обнаружена в настольных версиях этих видеокарт. Однако ранее некоторые источники сообщали, что Nvidia якобы попросила производителей ноутбуков выявлять дефектные партии с этой проблемой, пишет Tom's Hardware.

В ответ на запрос издания TheVerge, Nvidia категорически опровергла наличие проблемы. Представитель компании заявил, что «больше нет никаких проблем». Однако неясно, означает ли это, что проблема никогда не существовала, или же её успели устранить до появления первых сообщений о ней.

Также, согласно информации Heise Online, несколько производителей ноутбуков в Азии якобы работают сверхурочно, чтобы выявить устройства с дефектными мобильными GPU RTX 50. В отчёте также утверждается, что именно Nvidia попросила компании обратить внимание на эту проблему и предотвратить попадание таких ноутбуков в продажу.

Но даже если информация о дефектах верна, Heise Online не уточняет, сколько именно графических процессоров пострадало. Также неясно, затронуло ли это все мобильные версии RTX 50 или только отдельные модели. Интересно, что в настольных версиях этой серии проблема с ROP уже была подтверждена Nvidia.

Если проблема действительно имела место быть, то она могла затронуть лишь небольшую часть ноутбуков. Один из производителей сообщил, что исправлять пришлось только первую партию устройств, но не уточнил, были ли затронуты последующие поставки.

Если слова Nvidia соответствуют действительности, то компания действительно устранила проблему с ROP в мобильных версиях RTX 50. Однако это не избавило серию от других сложностей. В частности, поставки видеокарт остаются ограниченными, что привело к задержке выхода ноутбуков с новыми GPU. Из-за дефицита чипов выход топовых ноутбуков на базе RTX 50 был отложен с января на март, а устройства среднего и бюджетного сегмента — с марта на апрель.

Напомним, проблема с отсутствующими ROP впервые проявилась в конце февраля на видеокартах RTX 5090. Позже Nvidia подтвердила, что дефект затронул также RTX 5070 Ti и RTX 5080. Независимые тесты показали, что из-за недостающих ROP производительность карт может снижаться на 11%, что негативно сказывается на их работе.