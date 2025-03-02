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Gorovic
Бывшие директора Intel выступили против передачи заводов TSMC
Слухи о возможном объединении Intel и TSMC вызвали обеспокоенность среди экспертов, так как это создаст угрозу для независимости американского производства полупроводников.

                                                                    Источник изображения: Intel

Бывшие четыре члена совета директоров компании Intel выступили против возможного объединения компании с TSMC и предложили выделить производственные мощности в отдельную компанию, принадлежащую западным инвесторам. Эти заявления появились на фоне роста акций Intel более чем на 20%, вызванного слухами о возможно предстоящем разделении компании, сообщает Tom's Hardware. 

Ходят предположения, что администрация президента США может оказать давление на Intel и TSMC с целью создания совместного предприятия, которое возьмёт под контроль фабрики Intel. Эти производственные мощности, оцениваемые в $108 млрд, расположены в США (включая Аризону, Нью-Мексико, Орегон и строящийся завод в Огайо), а также в Ирландии и Израиле. Однако администрация Трампа и руководство TSMC опровергли свою заинтересованность в подобной сделке.  

Отмечается, что бывшие директора Intel Дэвид Йоффи (David Yoffie), Рид Хант (Reed Hundt), Шарлин Баршевски (Charlene Barshefsky) и Джеймс Пламмер (James Plummer) заявили, что передача производственных мощностей Intel компании TSMC является плохой идеей. Они предложили выделить фабрики Intel в отдельную компанию, которая будет принадлежать западным инвесторам.  

По их мнению, передача производства Intel под контроль TSMC создаст угрозу для американских технологических компаний. Например, сейчас такие техногиганты, как Apple, AMD и Nvidia, зависят от TSMC, но конкуренция со стороны Samsung Foundry и Intel Foundry не дает тайваньской компании монополизировать рынок. Если Intel исчезнет как производитель, американские компании потеряют рычаги влияния при заключении контрактов.  

Бывшие руководители предложили правительству США обязать Intel выделить свое производство в отдельную компанию и продать его западным инвесторам. Для этого Вашингтон должен предоставить $10 млрд в виде пассивных инвестиций, аналогично поддержке банков в 2008 году. Также крупнейшие американские производители микросхем должны заранее заключить контракты с новой компанией, чтобы обеспечить её прибыльность.  

Однако реализация этого плана, похоже, сталкнулась с немалыми трудностями, так как поиск инвесторов, готовых вложить $100 млрд в производственные активы Intel, будет крайне сложной задачей, поскольку такие сделки редки. К тому же ведущие американские компании не захотят рисковать, полагаясь на новую, неопределенную структуру.  

Передача фабрик Intel под контроль TSMC также представляется проблематичной с технологической точки зрения. Хотя обе компании используют литографию EUV, их производственные процессы и оборудование значительно различаются. При этом, полная интеграция технологий потребует огромных затрат и времени, что может сказаться на эффективности производства.  

Даже если TSMC получит контроль над заводами Intel, основные исследования компании останутся в Тайване. Со временем это может привести к закрытию американских фабрик и увольнению тысяч сотрудников. Кроме того, многие мощности Intel не подходят для производства по технологиям TSMC, а их модернизация потребует миллиардных вложений, что делает сделку ещё менее выгодной.

#intel #tsmc
Источник: tomshardware.com
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